BNS के तहत नोएडा सेक्टर 24 थाने में दर्ज हुई पहली ज़ीरो FIR, सीतापुर की नाबालिग से दुष्कर्म का है मामला - FIRST ZERO FIR UNDER BNS IN NOIDA

By ETV Bharat Delhi Team Published : Jul 10, 2024, 7:11 AM IST

BNS के तहत पहली ज़ीरो FIR ( ETV BHARAT )