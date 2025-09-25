ETV Bharat / state

युग मर्डर केस: परिजनों ने आंखों पर काली पट्टी बांध हाईकोर्ट के फैसले विरोध में किया प्रदर्शन, शिमला में सड़कों पर उतरे लोग

अदालत के फैसले से नाराज युग के परिजनों और शिमला शहर को लोगों ने डीसी कार्यालय से शेर-ए-पंजाब तक मार्च निकाला. इस दौरान, युग के परिजनों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की. युग के पिता विनोद गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया और कहा कि सबूत होने के बावजूद एक आरोपी को बरी किया गया. उन्होंने अदालत के फैसले और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में शिमला के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इस दौरान गुस्साए लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युग के हत्यारों को फांसी देने की मांग की. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को चार साल के मासूम युग के तीन दोषियों की फांसी की सजा को पलटते हुए सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया, जबकि 2 अन्य की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी है. अदालत के इस फैसले से युग के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है.

'हमें नहीं मिला इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती'

इस दौरान युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि, "हमें इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं. क्योंकि कानून अंधा हो गया है. सारे सबूत होने के बावजूद इंसाफ न मिले तो इसका क्या मतलब है. हमने हमेशा जांच में सीआईडी वालों की मदद की. साल डेढ़ साल बाद हमें पता चला कि हमारा बेटा मर गया है. तब ये केस फाइल हुआ. उसके बाद सीआईडी आरोपियों को पकड़ा. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे."

हाईकोर्ट ने तेजिंदर पाल को बरी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर मंगलवार, 23 सितंबर को फैसला सुनाया. अदालत ने सबूतों का हवाला देते हुए तेजिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से लोगों में खासा रोष है. वहीं, अदालत ने दोषी चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा तब्दील कर आखिरी सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है.

जानें क्या है पूरा मामला?

14 जून 2014 को शिमला के चार साल के मासूम युग का तीन लोगों ने अपहरण किया था. इसी दिन परिजनों ने सदर थाना में एफआईआर कराई थी. 15 जून पुलिस ने युग की तलाश शुरू की, लेकिन ढूंढ नहीं पाई. पुलिस के असफल रहने के बाद केस सीआईडी को दिया. 20 अगस्त 2016 सीआईडी ने इस मामले में विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया.

22 अगस्त को भराड़ी टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ. 22 अगस्त को 2 अन्य आरोपी तजेंदर पाल और चंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया. 6 सितंबर 2018 को जिला कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. आरोपियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और जिला जज ने फांसी की सजा के पुष्टिकरण का मामला हाईकोर्ट भेजा। बीते मंगलवार को अदालत ने इस पर फैसला सुनाया.

