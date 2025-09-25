ETV Bharat / state

युग मर्डर केस: परिजनों ने आंखों पर काली पट्टी बांध हाईकोर्ट के फैसले विरोध में किया प्रदर्शन, शिमला में सड़कों पर उतरे लोग

युग मर्डर केस में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में परिजनों का आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन. सड़कों पर उतरे शिमला के लोग.

Yug Parents Protest in Shimla
हाईकोर्ट के फैसले विरोध में युग के परिजनों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में शिमला के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इस दौरान गुस्साए लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युग के हत्यारों को फांसी देने की मांग की. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को चार साल के मासूम युग के तीन दोषियों की फांसी की सजा को पलटते हुए सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया, जबकि 2 अन्य की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी है. अदालत के इस फैसले से युग के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन

अदालत के फैसले से नाराज युग के परिजनों और शिमला शहर को लोगों ने डीसी कार्यालय से शेर-ए-पंजाब तक मार्च निकाला. इस दौरान, युग के परिजनों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की. युग के पिता विनोद गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया और कहा कि सबूत होने के बावजूद एक आरोपी को बरी किया गया. उन्होंने अदालत के फैसले और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं.

युग मर्डर केस में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat)

'हमें नहीं मिला इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती'

इस दौरान युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि, "हमें इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं. क्योंकि कानून अंधा हो गया है. सारे सबूत होने के बावजूद इंसाफ न मिले तो इसका क्या मतलब है. हमने हमेशा जांच में सीआईडी वालों की मदद की. साल डेढ़ साल बाद हमें पता चला कि हमारा बेटा मर गया है. तब ये केस फाइल हुआ. उसके बाद सीआईडी आरोपियों को पकड़ा. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे."

हाईकोर्ट ने तेजिंदर पाल को बरी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर मंगलवार, 23 सितंबर को फैसला सुनाया. अदालत ने सबूतों का हवाला देते हुए तेजिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से लोगों में खासा रोष है. वहीं, अदालत ने दोषी चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा तब्दील कर आखिरी सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है.

Yug Parents Protest in Shimla
युग मर्डर केस में हाईकोर्ट के फैसले विरोध में किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

जानें क्या है पूरा मामला?

14 जून 2014 को शिमला के चार साल के मासूम युग का तीन लोगों ने अपहरण किया था. इसी दिन परिजनों ने सदर थाना में एफआईआर कराई थी. 15 जून पुलिस ने युग की तलाश शुरू की, लेकिन ढूंढ नहीं पाई. पुलिस के असफल रहने के बाद केस सीआईडी को दिया. 20 अगस्त 2016 सीआईडी ने इस मामले में विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया.

Yug Parents Protest in Shimla
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिमला में सड़कों पर उतरे लोग (ETV Bharat)

22 अगस्त को भराड़ी टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ. 22 अगस्त को 2 अन्य आरोपी तजेंदर पाल और चंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया. 6 सितंबर 2018 को जिला कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. आरोपियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और जिला जज ने फांसी की सजा के पुष्टिकरण का मामला हाईकोर्ट भेजा। बीते मंगलवार को अदालत ने इस पर फैसला सुनाया.

Yug Parents Protest in Shimla
अदालत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते लोग (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: शिमला के चर्चित युग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदली फांसी की सजा, एक को किया बरी

ये भी पढ़ें: हिमाचल आपदा में 9230 घर बने खंडहर! इस जिले में मची भयंकर तबाही

For All Latest Updates

TAGGED:

YUG MURDER CASEYUG PARENTS PROTEST IN SHIMLAYUG FATHER MOTHERSHIMLA YUG MURDER CASEYUG PARENTS PROTEST IN SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.