यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार, दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और गर्भपात सहित कई गंभीर आरोप

बिहार का मशहूर यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार हो गया है. यूट्यूबर पर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और जबरन गर्भपात कराने का आरोप है.

YouTuber Mani Meraj Arrested
यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 3:52 PM IST

पटना: बिहार का मशहूर यूट्यूबर मनी मेराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार की शाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार किया. मनी मेराज पर कथित गर्लफ्रेंड ने दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगायी है. इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के खोरा थाना क्षेत्र में केस दर्ज कराया गया था.

क्या कहती है पुलिस: इस कार्रवाई की जानकारी गर्दनीबाग थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मनी मेराज को पटना के गर्दनीबाग थाना में रखा गया, जहां प्रारंभिक पूछताछ की गयी. यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जायेगी. यूपी पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.

यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार (ETV Bharat)

"उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी. गर्दनीबाग थाने की पुलिस के सहयोग से अनीसाबाद से मनी मेराज को गिरफ्तार किया गया. रविवार को ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट ले जाया गया है. यूपी पुलिस उसे उत्तर प्रदेश ले जाएगी." -प्रमोद कुमार, थाना प्रभारी, गर्दनीबाग

कई गंभीर आरोप: गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मनी मेराज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. दावा किया कि मनी मेराज ने ढाई साल पहले अपनी शादी छुपाकर दोस्ती की फिर एक दिन उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने उसे अपने घर ले जाकर शादी की, लेकिन शर्त रखी कि वह इस शादी की जानकारी किसी को न दे.

धर्म परिवर्तन का दबाव: पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद वह उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. गर्भवती होने के बाद जबरन उसका गर्भपात कराया गया. आरोप यह भी है कि मनी मेराज ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश की.

बदनाम करने की कोशिश: पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मनी मेराज के झांसे और अत्याचारों का विरोध किया तो उसे धमकी दी गई. बदनाम करने की कोशिश की गई. इसके बाद उसने यूपी के खोरा थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के बाद से ही मनी मेराज फरार चल रहा था

YouTuber Mani Meraj Arrested
यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार (ETV Bharat)

जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस: आखिरकार यूपी पुलिस ने तकनीकी निगरानी के माध्यम से उसकी लोकेशन ट्रेस की और पटना से उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार मनी मेराज से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल है. यूपी पुलिस ने बताया कि आरोप बेहद गंभीर है. इस पर जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

कौन है मनी मेराज?: मुजफ्फरपुर निवासी मनी मेराज बिहार और झारखंड के यूट्यूब दर्शकों के बीच कॉमेडी वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं. इस गिरफ्तारी के बाद मनी मेराज के फैंस में भी हैरानी हैं.

