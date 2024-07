ETV Bharat / state

विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी, फरार हुआ एजेंट, पुलिस ने दर्ज की FIR - Fraud in name of job abroad

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 15, 2024, 9:24 PM IST | Updated : Jul 15, 2024, 10:59 PM IST

विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी ( PHOTO-ETV BHARAT )

विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी (VIDEO-ETV BHARAT) देहरादून: उत्तराखंड में एक और विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. मामले में एसएसपी अजय सिंह ने आरोपी भरत कुमार नर्वानी के खिलाफ थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. दरअसल, आरोपी भरत कुमार ने देहरादून के थाना डालनवाला क्षेत्र में एक ऑफिस खोला था, जिसके जरिए युवाओं से पैसे लेकर विदेशों में नौकरी देने का लालच दिया जाता था. आरोपी ने कुछ ही महीनों में करीब दो दर्जन युवाओं को लालच देकर ठगी का शिकार बनाया और ऑफिस बंद कर फरार हो गया.

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले लोगों ने अलग-अलग कैंडिडेट से एक लाख से लेकर 10 लाख रुपए वसूल कर योजनाबद्ध तरीके धोखाधड़ी की है. सिंगापुर और कनाडा जैसे यूरोपीय देशों में भेजने के नाम ठगी के शिकार युवक-युवतियां देहरादून के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके जैसे कई अलग-अलग राज्यों के लोगों से इसी तरह विदेश भेजने के नाम पर वर्क वीजा का झांसा देखर लाखों की ठगी की गई है. इसके लिए उनको प्रलोभन देकर पहले अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराए गए. उसके बाद मेडिकल और फिर इंटरव्यू और फिर वर्क वीजा जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट देकर ठगी को अंजाम दिया गया. पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर भरत कुमार नर्वानी, पूजा जमनाल, हेमा वासदेव नर्वानी, मीनाक्षी, प्रशांत और सिमरनजीत कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले लोगों को इस तरह से झांसे में लेकर ठगना बेहद गंभीर विषय है. कई ऐसी एजेंसीज हैं, जो तरह-तरह का प्रलोभन देकर युवक-युवकों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं. समय-समय पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं. ऐसे में ये बेहद गंभीर विषय है और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंः कांग्रेस नेता पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, दूसरे ने कोर्ट में किया सरेंडर, कई अन्य नाम आए सामने

Last Updated : Jul 15, 2024, 10:59 PM IST