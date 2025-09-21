पंजाब से हिमाचल आए पर्यटकों ने पहले स्थानीय युवक को पीटा फिर चला दी गोली, मौके से हुए फरार
पंजाब से आए युवकों ने बाईक की चाबी न ढूंढने पर पहले युवक को पीटा. इसके बाद हुई हाथापाई के बाद फायर कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 10:31 AM IST
धर्मशाला: धौलाधार की शांत वादियों में शुक्रवार देर रात गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई. पंजाब से आए कुछ युवकों और एक स्थानीय युवक के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ी कि बात पिस्टल से फायरिंग तक पहुंच गई. गनीमत रही कि गोली स्थानीय युवक को बस छूकर निकल गई, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता था. गोली चलाने के बाद आरोपी युवक फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को पंजाब के करीब 5 युवक एक मॉल के पास सड़क पर खड़े थे. इन लोगों की बाइक की चाबी खो गई थी और ये लोग उसे तलाश रहे थे. इसी दौरान एक स्थानीय युवक भी मॉल में पहुंचा तो ये युवक उसे चाबी ढूंढने को कहने लगे. इस पर युवक ने कहा कि तुम्हारी चाबी खोई है तो तुम ही तलाश करो. इसी बात को लेकर पंजाब से आए युवक स्थानीय युवक से बहस करने लगे और उसे थप्पड़ मार दिए. इसके बाद स्थानीय युवक ने खुद से मारपीट की बात फोन कर अपने कुछ दोस्तों को बताई. जब इस युवक के दोस्त मौके पर पहुंचे तो पंजाब के युवक कुछ दूर आगे कोतवाली बाजार की ओर निकल चुके थे.
हाथापाई के बीच कर दिया फायर
इसके बाद 3 युवक अपनी कार में इन युवकों को देखने के लिए आगे आ गए. ये युवक उस समय होटल धौलाधार के समीप मौजूद मिले. युवक को पीटने का कारण पूछने के चलते वाद-विवाद के साथ बात हाथापाई तक जा पहुंची और 5 से 6 स्थानीय युवक इन पंजाब से आए युवकों से भिड़ गए. इसी बीच पंजाब के एक युवक ने जेब से पिस्टल निकाल कर उसे युवकों की ओर तान कर फायर कर दिया. ये गोली एक युवक को छूते हुए निकल गई. जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गनीमत यह रही कि सही से कोक न होने के कारण फायर नहीं हो पाया. पिस्टल देख कर स्थानीय युवक भाग गए.
बाइक छोड़ हुए फरार
इसके बाद पंजाब से आए युवक अपनी एक बाइक को वहीं छोड़ कर फरार हो गए. मामले की शिकायत शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे स्थानीय युवकों ने की, जिसके बाद अज्ञात 5 से 6 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की ओर से चलाई गई गोली का खोल बरामद करने के अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाली. आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं. सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ एक मोटरसाइकिल और गोली का खोल लगा है, जिसके आधार पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि 'शिकायत के आधार पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है.'
ये भी पढ़ें: देश सेवा में शहीद हुआ हिमाचल का एक और लाल, आतंकियों से मुठभेड़ में मिली शहादत