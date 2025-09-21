ETV Bharat / state

पंजाब से हिमाचल आए पर्यटकों ने पहले स्थानीय युवक को पीटा फिर चला दी गोली, मौके से हुए फरार

धर्मशाला: धौलाधार की शांत वादियों में शुक्रवार देर रात गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई. पंजाब से आए कुछ युवकों और एक स्थानीय युवक के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ी कि बात पिस्टल से फायरिंग तक पहुंच गई. गनीमत रही कि गोली स्थानीय युवक को बस छूकर निकल गई, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता था. गोली चलाने के बाद आरोपी युवक फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को पंजाब के करीब 5 युवक एक मॉल के पास सड़क पर खड़े थे. इन लोगों की बाइक की चाबी खो गई थी और ये लोग उसे तलाश रहे थे. इसी दौरान एक स्थानीय युवक भी मॉल में पहुंचा तो ये युवक उसे चाबी ढूंढने को कहने लगे. इस पर युवक ने कहा कि तुम्हारी चाबी खोई है तो तुम ही तलाश करो. इसी बात को लेकर पंजाब से आए युवक स्थानीय युवक से बहस करने लगे और उसे थप्पड़ मार दिए. इसके बाद स्थानीय युवक ने खुद से मारपीट की बात फोन कर अपने कुछ दोस्तों को बताई. जब इस युवक के दोस्त मौके पर पहुंचे तो पंजाब के युवक कुछ दूर आगे कोतवाली बाजार की ओर निकल चुके थे.

हाथापाई के बीच कर दिया फायर

इसके बाद 3 युवक अपनी कार में इन युवकों को देखने के लिए आगे आ गए. ये युवक उस समय होटल धौलाधार के समीप मौजूद मिले. युवक को पीटने का कारण पूछने के चलते वाद-विवाद के साथ बात हाथापाई तक जा पहुंची और 5 से 6 स्थानीय युवक इन पंजाब से आए युवकों से भिड़ गए. इसी बीच पंजाब के एक युवक ने जेब से पिस्टल निकाल कर उसे युवकों की ओर तान कर फायर कर दिया. ये गोली एक युवक को छूते हुए निकल गई. जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गनीमत यह रही कि सही से कोक न होने के कारण फायर नहीं हो पाया. पिस्टल देख कर स्थानीय युवक भाग गए.