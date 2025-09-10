ETV Bharat / state

कोसा नाला में मछली पकड़ने गए युवक बहने के बाद लापता, रेस्क्यू कर रही SDRF टीम

दुर्ग के कोसा नाला में मछली पकड़ने गए दो युवक पानी में बह गए हैं.

drowned in Kosa drain
युवक बहने के बाद लापता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 1:00 PM IST

दुर्ग: दुर्ग जिले में दो दिनों से हो रहे बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं.इसी बीच कोसा नाला में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ.यहां मछली पकड़ने के लिए नाले में गए दो युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए. इससे पहले दोनों को बचाया जाता वो पानी में लापता हो गए.दोनों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लेकिन दोनों युवक नहीं मिले.

कोसा नाले में बहे दो युवक : आपको बता दें कि तीन युवक मंगलवार शाम को कोसा नाले के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे. इसी दौरान अचानक एक युवक का पैर फिसल गया और वह नाले के तेज बहाव में जा गिरा. अपने साथी को बचाने के प्रयास में दूसरे युवक ने भी तुरंत नाले में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी तेज धारा में बह गया. देखते ही देखते दोनों लापता हो गए. घटना की सूचना मिलते ही देर रात करीब 1 बजे लापता युवकों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा गया.

drowned in Kosa drain
मछली पकड़ने गए युवक बहने के बाद लापता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
drowned in Kosa drain
मछली पकड़ने गए युवक बहने के बाद लापता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाले में पानी का बहाव बहुत तेज है और पानी काफी गंदा होने के कारण तलाशी में कठिनाई हो रही है. देर रात तक दोनों युवकों की तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. सुबह से एसडीआरएफ की टीम ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है- नागेंद्र सिंह,एसडीआरएफ कमांडेंट

युवक बहने के बाद लापता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार बारिश के कारण नाले का जलस्तर और भी बढ़ गया है. जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और नाले के किनारे न जाने की अपील की है. फिलहाल एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की खोजबीन जारी है.

