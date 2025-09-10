ETV Bharat / state

कोसा नाला में मछली पकड़ने गए युवक बहने के बाद लापता, रेस्क्यू कर रही SDRF टीम

दुर्ग: दुर्ग जिले में दो दिनों से हो रहे बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं.इसी बीच कोसा नाला में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ.यहां मछली पकड़ने के लिए नाले में गए दो युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए. इससे पहले दोनों को बचाया जाता वो पानी में लापता हो गए.दोनों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लेकिन दोनों युवक नहीं मिले.

कोसा नाले में बहे दो युवक : आपको बता दें कि तीन युवक मंगलवार शाम को कोसा नाले के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे. इसी दौरान अचानक एक युवक का पैर फिसल गया और वह नाले के तेज बहाव में जा गिरा. अपने साथी को बचाने के प्रयास में दूसरे युवक ने भी तुरंत नाले में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी तेज धारा में बह गया. देखते ही देखते दोनों लापता हो गए. घटना की सूचना मिलते ही देर रात करीब 1 बजे लापता युवकों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा गया.