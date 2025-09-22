ETV Bharat / state

पार्वती नदी के छुआरी धाम पर डूबे 4 लड़के, एक का मिला शव, बचाव अभियान जारी

मध्यप्रदेश सीमा के नजदीक पार्वती नदी में चार लड़कों के डूबने का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम छुआरी धाम पर हुआ.

youths drowned in Parvati river
बचाव कार्य के दौरान नदी में किनारे जमा भीड़ (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
कोटा: जिले के खातौली थाना इलाके में मध्यप्रदेश सीमा के नजदीक पार्वती नदी में चार लड़कों के डूबने का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम छुआरी धाम पर हुआ. इनमें से एक लड़के का शव नदी से निकाल लिया गया, जबकि शेष तीन की तलाश जारी है. इसके लिए स्थानीय गोताखोर व ग्रामीण पुलिस की मदद से बचाव अभियान में जुटे हुए हैं.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी और स्थानीय थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य को तेज करने के लिए कोटा से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई. डिप्टी एसपी शिवम जोशी का कहना है कि घटना दो बजे के आसपास की है. छुआरी धाम पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहते हैं. खातौली से कुछ 6-7 लड़कों का ग्रुप यहां पर नदी में नहाने के लिए गया था. इनमें से चार लड़के नदी में डूब गए.

जोशी ने बताया कि डूबने वालों में 17 वर्षीय सोनू सुमन, 18 वर्षीय मोहित सुमन, 17 वर्षीय अशफाक और 17 वर्षीय आयुष गुर्जर हैं. ये चारों नहाते समय तेज बहाव में आगे चले गए थे. इनमें से आयुष गुर्जर का शव मिल गया. स्थानीय लोग और गोताखोर अन्य लड़कों को ढूंढने में लगे हुए हैं. आयुष के शव को अस्पताल पहुंचाया गया है. लड़कों के परिजन भी घटना स्थल पर आ गए. डीएसपी जोशी ने बताया कि इन लड़कों के साथ दूसरे लड़के भी नहा रहे थे. जिन्होंने स्थानीय लोगों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल खातौली से भी 20 किलोमीटर आगे मध्यप्रदेश सीमा पर है.

