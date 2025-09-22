ETV Bharat / state

पार्वती नदी के छुआरी धाम पर डूबे 4 लड़के, एक का मिला शव, बचाव अभियान जारी

कोटा: जिले के खातौली थाना इलाके में मध्यप्रदेश सीमा के नजदीक पार्वती नदी में चार लड़कों के डूबने का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम छुआरी धाम पर हुआ. इनमें से एक लड़के का शव नदी से निकाल लिया गया, जबकि शेष तीन की तलाश जारी है. इसके लिए स्थानीय गोताखोर व ग्रामीण पुलिस की मदद से बचाव अभियान में जुटे हुए हैं.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी और स्थानीय थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य को तेज करने के लिए कोटा से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई. डिप्टी एसपी शिवम जोशी का कहना है कि घटना दो बजे के आसपास की है. छुआरी धाम पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहते हैं. खातौली से कुछ 6-7 लड़कों का ग्रुप यहां पर नदी में नहाने के लिए गया था. इनमें से चार लड़के नदी में डूब गए.