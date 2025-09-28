ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक को लेकर युवाओं में गुस्सा, टिहरी के युवा बोले- हम भी जाएंगे देहरादून, CBI जांच हो

टिहरी: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामले को लेकर युवा सड़कों पर हैं. प्रदेशभर में युवाओं का प्रदर्शन जारी है. टिहरी में भी युवा पेपर लीक को लेकर आंदोलनरत हैं. इसी कड़ी में नई टिहरी के हनुमान चौक में भू भुग्याल जागृति मंच ने युवाओं को समर्थन देते हुए पेपर लीक मामले में युवा आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं, युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की.

स्थानीय युवा कुलदीप पंवार ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. उन्होंने कहा कि देहरादून में बैठे बेरोजगारों का हमारा पूरा समर्थन है और जल्द ही हम लोग भी टिहरी से देहरादून धरने में बैठने जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार की कमियां हैं. हाकम सिंह जैसे कई लोग हैं, जो पेपर बेच रहे हैं. हाकम के ऊपर भी आका बैठे हैं, तभी तो खुलेआम 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे जा रहे हैं.

टिहरी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन (वीडियो- ETV Bharat)

वहीं, मोनू नौडियाल ने कहा कि ये युवाओं की लड़ाई है और युवा खुद निकलकर आगे आ रहे हैं. साथ ही कहा कि सरकार कहती है कि हमने एक मजबूत नकल विरोधी कानून लाया है. सरकार का जो नकल माफिया कानून है, उसके तहत सबसे पहले कार्रवाई उत्तरकाशी के एक युवक पर हुई थी. उसने नकल का प्रकरण उठाया था. इससे पता चलता है कि कितना मजबूत कानून है. नकल माफियाओं को पकड़ने की बजाय नकल प्रकरण को उठाने वाले युवा पर ही कार्रवाई की गई.