ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक को लेकर युवाओं में गुस्सा, टिहरी के युवा बोले- हम भी जाएंगे देहरादून, CBI जांच हो

उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर नहीं थम रहा युवाओं का गुस्सा, टिहरी में युवाओं ने की सीबीआई जांच की मांग

Uttarakhand Paper Leak Case
टिहरी में धरना देते युवा और अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामले को लेकर युवा सड़कों पर हैं. प्रदेशभर में युवाओं का प्रदर्शन जारी है. टिहरी में भी युवा पेपर लीक को लेकर आंदोलनरत हैं. इसी कड़ी में नई टिहरी के हनुमान चौक में भू भुग्याल जागृति मंच ने युवाओं को समर्थन देते हुए पेपर लीक मामले में युवा आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं, युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की.

स्थानीय युवा कुलदीप पंवार ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. उन्होंने कहा कि देहरादून में बैठे बेरोजगारों का हमारा पूरा समर्थन है और जल्द ही हम लोग भी टिहरी से देहरादून धरने में बैठने जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार की कमियां हैं. हाकम सिंह जैसे कई लोग हैं, जो पेपर बेच रहे हैं. हाकम के ऊपर भी आका बैठे हैं, तभी तो खुलेआम 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे जा रहे हैं.

टिहरी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन (वीडियो- ETV Bharat)

वहीं, मोनू नौडियाल ने कहा कि ये युवाओं की लड़ाई है और युवा खुद निकलकर आगे आ रहे हैं. साथ ही कहा कि सरकार कहती है कि हमने एक मजबूत नकल विरोधी कानून लाया है. सरकार का जो नकल माफिया कानून है, उसके तहत सबसे पहले कार्रवाई उत्तरकाशी के एक युवक पर हुई थी. उसने नकल का प्रकरण उठाया था. इससे पता चलता है कि कितना मजबूत कानून है. नकल माफियाओं को पकड़ने की बजाय नकल प्रकरण को उठाने वाले युवा पर ही कार्रवाई की गई.

Uttarakhand Paper Leak Case
युवाओं को मिला भूम्याल समिति का साथ (फोटो- ETV Bharat)

सता रही भविष्य की चिंता: देहरादून से लेकर तमाम जिलों में युवा इकट्ठा हो रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता है. सरकार से मांग है कि मामले की सीबीआई जांच कराएं. साथ ही हाल में हुई परीक्षा को निरस्त कर दोबारा से पारदर्शिता के साथ आयोजित कराएं. गौर हो कि बीती 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के भीतर ही प्रश्न पत्र के फोटो सामने आए गए थे.

वहीं, प्रश्न पत्र आउट होने पर हड़कंप मच गया था. यह प्रश्न पत्र हरिद्वार जिले के लक्सर के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट सेंटर से बाहर आया था. इस मामले में खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, मामले में राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा (टिहरी) की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को सस्पेंड कर दिया गया है.

उधर, परीक्षा सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा इसी सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड किया जा चुका है. वहीं, पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है. सीएम धामी का कहना है कि पेपर लीक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. युवाओं के साथ सरकार है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

UKSSSC PAPAER LEAKTEHRI GARHWAL YOUTH PROTESTयूकेएसएसएससी पेपर लीकटिहरी में युवाओं का धरनाUTTARAKHAND PAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.