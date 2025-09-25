ETV Bharat / state

युवाओं की पहल से लौटा बूंदी की ऐतिहासिक कुंड-बावड़ियों का वैभव, धरोहरों को मिला नया जीवन

बूंदी की कुंड बावड़ियों की सफाई करते युवा
बूंदी की कुंड बावड़ियों की सफाई करते युवा (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read
बूंदी : पर्यटन नगरी बूंदी की पहचान उसके किलों, महलों और हजारों साल पुरानी बावड़ियों से है. कभी ये कुंड-बावड़ियां शहर की जीवनरेखा हुआ करती थीं, लेकिन समय के साथ उपेक्षा और कचरे के ढेर ने इनका स्वरूप बिगाड़ दिया. स्थानीय प्रशासन की बेरुखी ने हालात और खराब कर दिए. ऐसे में शहर के कुछ जागरूक युवाओं ने ठान लिया कि वे इन धरोहरों का वैभव लौटाएंगे. पिछले कई सप्ताह से यह युवा मंडल श्रमदान कर बूंदी की ऐतिहासिक कुंड-बावड़ियों की साफ-सफाई और संरक्षण की मुहिम चला रहा है. नतीजा यह है कि कई बावड़ियां अपनी पुरानी सुंदरता में फिर से दमक उठी हैं.

पुराने स्वरूप में लौटी नरू की बावड़ी : बूंदी के कागजी देवरा बाजार स्थित नरू की बावड़ी कभी गंदगी और कूड़े से ढकी रहती थी. यहां प्लास्टिक, पॉलिथीन और अपशिष्ट की वजह से पानी दूषित हो गया था, लेकिन युवा मंडल के अध्यक्ष शिखर पंचोली के नेतृत्व में तीन घंटे तक चले श्रमदान अभियान ने इसकी तस्वीर ही बदल डाली. युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी में जमी काई और कचरा निकाला, बल्कि आस-पास की सीढ़ियों और जालियों को भी साफ कर इसे चकाचक बना दिया. युवाओं ने वहां मौजूद लोगों को बावड़ी के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी और भविष्य में गंदगी न फैलाने का संकल्प भी दिलवाया.

युवाओं की पहल लाई रंग... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें. भरतपुर में निगम आयुक्त का अनोखा अंदाज, बारिश में हाथों से नाली की सफाई कर सड़क से निकाला पानी

नागर-सागर कुंड की बदल गई सूरत : बूंदी के मुख्य बाजार के बीचों-बीच स्थित नागर-सागर कुंड लंबे समय से गंदगी और खरपतवार से पटे हुए थे. पर्यटक आते तो थे, लेकिन यहां की दुर्दशा देखकर निराश लौट जाते. युवाओं की टोली ने एक दिन यहां श्रमदान किया और पानी की सतह पर तैरते कचरे, प्लास्टिक, पॉलिथीन और खरपतवार को निकाल बाहर किया. कुंड की सीढ़ियों पर जमा गंदगी को हटाकर उचित निस्तारण किया गया. श्रमदान के बाद जब साफ पानी और चमकती सीढ़ियां दिखीं तो आस-पास के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने भी युवाओं की मेहनत की सराहना की.

पढ़ें. स्वच्छता अभियान: कलेक्टर टीना डाबी ने शहर की सड़कों पर लगाई झाड़ू, लोगों से की सफाई की अपील

स्वच्छता से जुड़ी नई संस्कृति की शुरुआत : युवा सदस्य भूपेंद्र योगी ने बताया कि यह अभियान सिर्फ सड़कों पर झाड़ू लगाने या नालियों की सफाई तक सीमित नहीं है. यह एक ऐसी संस्कृति बनाने का प्रयास है, जहां स्वच्छता जीवन का हिस्सा बन जाए. उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक स्थान साफ-सुथरे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहरें संरक्षित रहेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. युवाओं का यह कारवां लगातार बड़ा होता जा रहा है. सुबह-सुबह तय समय पर पहुंचकर ये युवा अपने संसाधनों से सफाई का काम शुरू कर देते हैं. सोनू कुमार सैनी, नारायण मंडोवरा, गोलू गुर्जर, शुभ सैनी, शैलेन्द्र सिंह, दीपेश सैनी, अंकुश, तुषार सैनी, मयंक, शिव, नमन दाधीच सहित कई साथी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं.

कुंड-बावड़ियों की साफ-सफाई और संरक्षण की मुहिम
कुंड-बावड़ियों की साफ-सफाई और संरक्षण की मुहिम (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें. स्वच्छता अभियान के तहत डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने लगाई झाड़ू, कहा-विकसित राष्ट्र बनाने में स्वच्छता भी जरूरी

पर्यटन नगरी का गौरव लौटाने की कोशिश : पर्यटन प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष त्रिभवन सिंह हाड़ा ने बताया कि बूंदी को पर्यटन नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां की कुंड-बावड़ियां, महल और मंदिर सदियों से देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित करते आए हैं. गंदगी ने इस छवि को धूमिल कर दिया था. युवाओं का यह प्रयास न सिर्फ स्वच्छता की दिशा में है, बल्कि पर्यटन को पुनर्जीवित करने की पहल भी है. स्वच्छ और सुंदर धरोहरें अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगी, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और पहचान दोनों मजबूत होगी.

कचरे के ढेर से ऐसी हो गई थी हालत
कचरे के ढेर से ऐसी हो गई थी हालत (ETV Bharat Bundi)

स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी : युवाओं का मानना है कि जब तक स्थानीय नागरिक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह अभियान अधूरा रहेगा. ऐसे में श्रमदान के साथ-साथ वे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कचरा फेंकने की बजाय उचित जगह डालें और पौराणिक धरोहरों को संरक्षित रखें. युवा मंडल की योजना है कि आने वाले समय में बूंदी की सभी प्रमुख बावड़ियों और कुंडों पर इसी तरह के अभियान चलाए जाएं. साथ ही प्रशासन और पर्यटन विभाग से भी अपील की जा रही है कि इन प्रयासों को स्थायी बनाने के लिए उचित प्रबंधन और संरचनात्मक सुधार किए जाएं.

