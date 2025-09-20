ETV Bharat / state

अमरोहा में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार, स्कूल आते-जाते समय करता था अश्लील हरकत

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. छात्राओं का आरोप है कि युवक विशेष समुदाय का है. स्कूल आते-जाते समय अश्लील हरकत करता और परेशान करता था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामला ब्रजघाट पुलिस चौकी क्षेत्र का है. आरोपी युवक पिछले एक महीने से छात्राओं के साथ गंदी हरकत कर रहा था. छात्राओं ने गुरुवार को इस बात की जानकारी अपने परिजनों की दी. नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक को मामले की जानकारी दी. प्रधानाध्यापक ने 112 डायल को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची 112 डायल की टीम ने परिजनों ने जानकारी ली.

पुलिस आरोपी युवक के गांव पहुंची और थाने ले आई. परिजनों ने किसी तरह की तहरीर नहीं दी तो पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया. वहीं शनिवार को छात्राओं के परिजन गजरौला थाना पहुंचे और हंगामा करने लगे. परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तत्काल शिकायती पत्र दिया.