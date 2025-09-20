ETV Bharat / state

अमरोहा में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार, स्कूल आते-जाते समय करता था अश्लील हरकत

छात्राओं ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिछले एक महीने से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत कर रहा था.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. छात्राओं का आरोप है कि युवक विशेष समुदाय का है. स्कूल आते-जाते समय अश्लील हरकत करता और परेशान करता था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामला ब्रजघाट पुलिस चौकी क्षेत्र का है. आरोपी युवक पिछले एक महीने से छात्राओं के साथ गंदी हरकत कर रहा था. छात्राओं ने गुरुवार को इस बात की जानकारी अपने परिजनों की दी. नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक को मामले की जानकारी दी. प्रधानाध्यापक ने 112 डायल को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची 112 डायल की टीम ने परिजनों ने जानकारी ली.

पुलिस आरोपी युवक के गांव पहुंची और थाने ले आई. परिजनों ने किसी तरह की तहरीर नहीं दी तो पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया. वहीं शनिवार को छात्राओं के परिजन गजरौला थाना पहुंचे और हंगामा करने लगे. परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तत्काल शिकायती पत्र दिया.

गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि छात्राओं के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ की जा रही है. आरोपी युवक एक विशेष समुदाय का है और उसकी उम्र लगभग 30 साल है. परिजनों ने गुरुवार को मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी, इसलिए पूछताछ के बाद आरोपी को छोड़ दिया गया. शनिवार को परिजनों ने लिखित शिकायत की, इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें : साधु-संतों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा- मंदिर, मस्जिद और मदरसे में अनिवार्य हो राष्ट्रगान, सीसीटीवी लगाया जाए

For All Latest Updates

TAGGED:

AMROHA NEWSMOLESTATION OF STUDENTS IN AMROHAUP CRIMEअमरोहा में छात्राओं से छेड़छाड़AMROHA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.