ETV Bharat / state

प्रेमिका से मिलने उत्तराखंड पहुंचा युवक, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर कर पीटा - BEATEN AFTER BEING TIED TO PILLAR

प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 25, 2025 at 2:45 PM IST | Updated : June 25, 2025 at 3:09 PM IST 2 Min Read

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को खंभे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया. युवक को पीटने का वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद युवक के परिजनों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. अक्सर युवती से मिलने गांव आता था युवक: जानकारी के मुताबिक, घटना लक्सर के भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की है. उत्तर प्रदेश के एक गांव निवासी युवक का प्रेम प्रसंग भिक्कमपुर क्षेत्र की एक युवती से चल रहा था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत के अलावा कई बार मुलाकातें भी होती रही. बताया जा रहा है कि युवक अक्सर युवती से मिलने उसके गांव आता था. इसी बीच गांववालों को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई. इस बार पकड़ा गया युवक, ग्रामीणों ने कर दी धुनाई: बीती 16 जून को युवक एक बार फिर प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा. जहां युवती के गांव वालों को जानकारी मिली. इसके बाद गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया और एक खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा. युवक चीखता-चिल्लाता रहा और गांव वालों से उसे छोड़ने की विनती करता रहा. इस बीच युवक का वीडियो भी बनाया गया.

Last Updated : June 25, 2025 at 3:09 PM IST