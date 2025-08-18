मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में भीड़ का एक बार फिर बेरहम चेहरा सामने आया है. जहां एक युवक को चोर समझकर भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक युवक दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था और रक्षाबंधन पर अपने घर आया था. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है. जिसको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन फोर्स तैनात कर दी है. एसपी देहात आदित्य बंसल ने मौके पर पहुंचकर जांच की है. परिजनों से पूछताछ की. एसपी ने कहा कि मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना का वीडियो सामने आया है.जिसमें कुछ युवक को पीटते दिख रहे हैं. जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी.

बताया जा रहा है कि जिले के कस्बा बुढ़ाना के मोहल्ला पछाला निवासी मोनू (23 साल) सोमवार सुबह कर्बला रोड पर स्थित टिल्लू के घर के गेट पर खड़ा था. वह नशे में था. लोगों ने उसे चोर समझ लिया और पिटाई शुरू कर दी. कुछ लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे. मोनू हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी. मारपीट में घायल मोनू गंभीर हालत में घर पहुंचा और करीब छह घंटे बाद उसकी मौत हो गई. मृतक मोनू के परिवार में उसका भाई कल्लू और उसकी पत्नी है. घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

मोनू के भाई कल्लू ने बताया कि, मेरे भाई को जमकर मारा पीटा गया है. जिससे उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था. हमें न्याय मिलना चाहिए. दोषियों पर कड़़ी कार्रवाई होनी चाहिए. आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

वहीं एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि, सोमवार सुबह थाना बुढ़ाना इलाके से एक सूचना मिली थी कि मोनू पुत्र जगदीश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मौके पर पहुंचकर छानबीन की. मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे. शरीर नीला पड़ गया था. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा, पीड़ित पक्ष ने शिकायती पत्र दिया है साथ ही जो वीडियो सामने आया है. उसकी छानबीन कर दोषियों को कड़ी साजा दिलाएगी जाएगी.

