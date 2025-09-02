डूंगरपुर : चितरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने जन्मदिन के दिन ही खौफनाक कदम उठाया. इससे पहले युवक ने 28 और 11 सेकंड के 2 ऑडियो मैसेज अपने दोस्त को भेजे थे. इसमें युवक ने कहा कि 'ये मेरा लास्ट मैसेज है. मेरे घर वालों को बोल देना'. इसके बाद से युवक की तलाश की जा रही है.

चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि कानपुर निवासी युवक हिमांशु (21) पुत्र मोहन पाटीदार थर्ड ईयर का स्टूडेंट है. वांडरवेड ने उसके मामा रहते हैं. हिमांशु का 1 सिंतबर को बर्थ डे था. जानकारी के अनुसार युवक की मां की तबियत खराब होने पर दिन में हॉस्पिटल लेकर गए थे. शाम करीब 5 बजे बाद युवक बाइक लेकर घर से सीधे वांदरवेड गांव की तरफ गया. युवक ने 28 सेकंड और 11 सेकंड के दो ऑडियो मैसेज दोस्त को भेजे. इसमें उसने कहा कि 'मेरा ये लास्ट मैसेज है. मेरे घर वालों को बोल देना कि इसमें किसी ने कुछ नहीं किया. कोई कार्रवाई और केस करने की जरूरत नहीं है.' हिमांशु के मैसेज पर दोस्त ने उसके परिवार के लोगों को बताया.

सभी सिलोही पुलिया की ओर दौड़े और पुलिस को भी सूचित किया. मौके पर पहुंचने पर उन्हें पुल पर खड़ी बाइक और चप्पल मिले, लेकिन हिमांशु का कोई पता नहीं चला. चितरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार समेत पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस के साथ माही नदी में तलाश शुरू किया. गोताखोरों की मदद से गहराई में खोजबीन की जा रही है. नावों के जरिए भी पानी के तेज बहाव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है.