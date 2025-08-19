ETV Bharat / state

लखनऊ में सीएम आवास के बाहर युवक ने की सुसाइड की कोशिश, नोएडा में करता है नौकरी, जानिए क्या है मामला

शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर युवक मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने सुसाइड करने पहुंचा था.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है.
पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
August 19, 2025

लखनऊ : मुख्यमंत्री आवास के पास मंगलवार को एक युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की. सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को बचाया और हिरासत में ले लिया. पूछताछ में मामला संपत्ति विवाद का निकलकर सामने आया.

युवक की पहचान औरैया के थाना दिबियापुर मोहल्ला संतोषी बाजार के 32 वर्षीय शैलेंद्र यादव के रूप में हुई है. शैलेंद्र नोएडा में नौकरी करता है. वहां से मंगलवार सुबह लखनऊ पहुंचा. प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशान बताया जा रहा है. उसने अपने साथ कंबल ले रखा था.

पुलिस पूछताछ में शैलेंद्र ने बताया, नानी रामप्यारी जो कि 12 बजरंग नगर सालावतपुर अकबरपुर थाना व तहसील अकबरपुर कानपुर देहात की है. जिन्होंने दो बीघा जमीन और मकान शैलेंद्र, भाई अजय सिंह और बहन माया देवी के पक्ष में वसीयत किया था. नानी के पड़ोस में रहने वाले अमर सिंह व लालू ने बलपूर्वक जमीन पर कब्जा कर लिया.

पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने पहुंचा. हजरतगंज एसीपी विकास जायसवाल ने बताया, शैलेंद्र यादव की नानी का अकबरपुर के बजरंग नगर में घर है. वहीं पर उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. विवाद के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है. मंगलवार सुबह 11:30 बजे उसने आत्महत्या की कोशिश की. मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

