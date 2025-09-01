सुकमा : बस्तर में आई बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है.कई नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसी कड़ी में सुकमा जिले में सोमवार को बड़ी घटना सामने आई है. जहां नाडीगुफा तेलावर्ती इलाके में बहने वाली शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा,जिसमें एक शख्स नदी को पार करते वक्त फंस गया. जिसके बाद शख्स ने बड़े पत्थर का सहारा लेकर अपनी जान बचाई लेकिन तेज बहाव के कारण नदी को पार ना कर सका.शख्स मदद के इंतजार में नदी के बीच में इंतजार करने लगा.



एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया शुरु : नदी में शख्स के फंसने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया. नगर सेना के जवानों और पुलिस की टीम लगातार युवक को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है. लेकिन तेज बहाव और नदी में जगह-जगह बड़े पत्थरों के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है. युवक को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर बोट का सहारा लिया जा रहा है.जवान रस्सी और लाइफ जैकेट के साथ नदी में उतरे हैं, ताकि किसी भी तरह हादसा ना हो.आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हैं और लगातार प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं.

शबरी नदी में फंसा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके पर सुकमा पुलिस घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा.फिलहाल युवक की जान बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है और पूरा प्रशासन मौके पर डटा हुआ है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. रेस्क्यू टीम हर संभव प्रयास कर रही है कि युवक को सकुशल बाहर निकाला जा सके.

नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट : आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है. जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांवों में खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना आवश्यकता नदी पार करने की कोशिश न करें और सुरक्षित स्थान पर ही रहें.





