कुचामन सिटी: क्रिप्टो करेंसी के रोटेशन से मोटे मुनाफे के लालच ने एक युवक को 92 लाख रुपए के कर्ज में डूबा दिया. कर्ज में दबे युवक से मारपीट भी की गई. पीड़ित युवक ने उन्हीं लोगों पर अपहरण, मारपीट और यातनाएं देने का मामला दर्ज कराया है, जिनसे रोटेशन के लिए रुपए लेता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कुचामन थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि छीपा का मोहल्ला कुचामन निवासी 32 वर्षीय रेहान मौलानी उर्फ अदनान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. जांच एएसआई फजल खां को सौंपी है. पुलिस आरोपियों को तलाश रही है. अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक, उसे दोस्त शोएब पुत्र भूरजी धोबी ने USDT (क्रिप्टो करेंसी) के रोटेशन का काम शुरू कराया. शोएब ने उसे दूसरों से 90-90.50 रुपए में USDT खरीदकर 86-87 रुपए में बेचने को कहा, ताकि रुपए लगातार रोटेट होते रहें. अदनान ने कुछ युवकों से USDT खरीदकर शोएब और उसके बड़े भाई झुमर को बेचना शुरू किया. अदनान का कर्ज धीरे-धीरे बढ़कर 92 लाख रुपए पहुंच गया.

जयपुर ले जाकर रातभर दी यातनाएं : अदनान के मुताबिक 8 अगस्त की शाम पांचवां रोड स्थित हाईटेक स्कूल के पास से इरफान राव, इकबाल खान, शकील खोखर और रवि कुमार उर्फ सेठी ने अदनान को गाड़ी में बिठाया व जयपुर ले गए. आरोप है कि वहां एक फ्लैट में बंधक बनाया व रुपए से जुड़ी जानकारी मांगी. अदनान ने उन्हें बताया कि कैसे शोएब और झुमर ने उसे फंसाया है. इसी बीच झुमर के आदमी आए व उसे गाड़ी में डालकर ले गए. रातभर बेल्ट से पीटा और कई जगह सिगरेट से दागने जैसी यातनाएं दी. अगले दिन कुचामन लाए व पदमपुरा सीकर रिंग रोड पर छोड़ दिया. अदनान ने बताया कि इसके बाद इरफान ने झुमर को फोन कर कहा कि पैसे उसके पास हैं. झुमर ने अपने आदमी भेजे, जिन्होंने अदनान का फिर अपहरण कर लिया. उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में डालकर ले गए और पीटा.