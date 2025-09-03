ETV Bharat / state

हरिद्वार में दुखद हादसा, गणेश प्रतिमा विसर्जन को आया युवक गंगा में बहा, सर्च जारी - YOUTH SWEPT INTO GANGA

38 वर्षीय निखिल गुप्ता गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुआ था, विसर्जन के समय संतुलन बिगड़ा और गंगा की तेज धारा में बह गया

हरिद्वार में उफान पर गंगा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 11:38 AM IST

हरिद्वार: पूरे देश में इन दिनों गणेशोत्सव चल रहा है. गणेश चतुर्थी को स्थापित हुईं गणेश प्रतिमाएं एक-एक कर विसर्जित की जा रही हैं. मंगलवार रात हरिद्वार में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह हुआ. लेकिन इस समारोह में एक दुखद घटना हो गई. इस घटना के बाद से एक परिवार में मातम पसर गया.

गणेश प्रतिमा विसर्जन को दौरान बहा युवक: इन दिनों पूरा देश गणपति महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है. धर्मनगरी हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान एक दुखद खबर सामने आ गई. गणेश प्रतिमा विसर्जन करने गया एक युवक गंगा में बह गया. हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के राजघाट के पास रात के समय मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक गंगा में डूबकर लापता हो गया. 38 वर्षीय निखिल गुप्ता गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुआ था. विसर्जन के समय उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी की तेज धारा में बहता चला गया.

गंगा में बहे युवक की तलाश जारी: युवक के बहते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई. निखिल गुप्ता कनखल के संदेश नगर, परमधाम आश्रम के पास का रहने वाला बताया जा रहे है. अंधेरा होने की वजह से वो मिनटों में ही गंगा में लापता हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. युवक की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान में परेशानी हुई. सुबह होते ही फिर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

युवक के बहने से छाया मातम: हरिद्वार के कनखल थाने के एसएसआई रमेश सैनी ने बताया कि रात से ही युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. गोताखोर गंगा में लगातार खोजबीन कर रहे हैं. वहीं हादसे के बाद गंगा किनारे पर मौजूद परिजनों और श्रद्धालुओं में मातम छा गया. घर में घटना की सूचना पहुंचते ही कोहराम मच गया.

हरिद्वार में खतरे के निशान के पास गंगा: गौरतलब है कि इन दिनों उत्तराखंड में मानसून की बारिश जमकर हो रही है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है. रोजाना हो रही बारिश के कारण पहाड़ी नदियों और गाड़ गदेरों का जलस्तर उफान पर है. इससे गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है. ऐसे में गंगा नदी में जाना जान जोखिम में डालने जैसा है. आज सुबह 10 बजे हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा नदी का जलस्तर 293.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया. हरिद्वार में गंगा का वार्निंग लेवल 293.00 मीटर और खतरे का निशान 294.00 मीटर है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा कितने उफान पर है.
