कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में शुक्रवार रात को रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है. राखी के एक दिन पहले ही एक बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि दोनों भाइयों में कहासुनी हुई थी. बड़े भाई ने आवेश में आकर वारदात को अंजाम दिया. आरोपी उस समय नशे में था.

उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों में खाना बनाने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई. इस दौरान एक भाई ने दूसरे पर गर्म तेल फेंक दिया. आक्रोशित होकर दूसरे भाई ने चाकू से सीने में हमला कर दिया. युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल, डॉग स्क्वॉड व एमओबी टीम को भी बुलाया गया. मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया होगी.

पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि घटनाक्रम रात करीब 9 बजे का है. जिसमें पत्थर मंडी इलाके में रहने वाले बावरी जाति के दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था. इस दौरान घर के सभी सदस्य मौजूद थे. शर्मा ने बताया कि बड़ा भाई सनी और छोटा भाई मंगल है. दोनों भाइयों में पहले कहासुनी हुई थी, जिस पर मंगल ने गर्म तेल सनी पर फेंक दिया था. इससे गुस्सा आने पर सनी ने मंगल पर चाकू से हमला किया. घटना के दौरान आरोपी शराब के नशे में भी था. इसकी सूचना परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी.

नांता थाना अधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद बड़ा भाई सनी मौके से फरार हो गया था. देर रात पुलिस ने सनी बावरी को हिरासत में ले लिया है. इसके बाद घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है.