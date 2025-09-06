ताश ने ली जान! बिहार में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

ETV Bharat / state

नालंदा : बिहार के नालंदा में युवक की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई है. बेरहमी से हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. घटना मानपुर थाना क्षेत्र सरबहदी गांव की है. मृतक की पहचान श्याम चौधरी के 28 वर्षीय पुत्र राजा चौधरी के तौर पर की गई है.

नालंदा में युवक की हत्या : घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. घटनास्थल से पुलिस ने ताश के पत्ते और मादक पदार्थों को बरामद किया है.

ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखा : घटना के संबंध में स्थानील लोगों ने बताया कि हर रोज की तरह सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए पहुंचे तो खून से लथपथ पानी में शव देखा. जिसके बाद गांव में बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

जुआ ने ली जान! : जानकारी के अनुसार, मृतक राजा चौधरी रोजाना खाड़ किनारे ताश खेलने जाया करता था. शुक्रवार देर रात भी वह ताश खेलने निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा. संभवतः खेल के दौरान ही जीत हार को लेकर आपस में विवाद हुआ और उसी दौरान वहां मौजूद बदमाशों ने राजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को खाड़ में फेंककर फरार हो गए.