ताश ने ली जान! बिहार में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

बिहार में हत्याओं का दौर जारी है. सीएम नीतीश के गृह जिले में युवक का बेरहमी से कत्ल हुआ है. पढ़ें खबर

YOUTH STABBED TO DEATH IN NALANDA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 1:21 PM IST

3 Min Read

नालंदा : बिहार के नालंदा में युवक की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई है. बेरहमी से हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. घटना मानपुर थाना क्षेत्र सरबहदी गांव की है. मृतक की पहचान श्याम चौधरी के 28 वर्षीय पुत्र राजा चौधरी के तौर पर की गई है.

नालंदा में युवक की हत्या : घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. घटनास्थल से पुलिस ने ताश के पत्ते और मादक पदार्थों को बरामद किया है.

ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखा : घटना के संबंध में स्थानील लोगों ने बताया कि हर रोज की तरह सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए पहुंचे तो खून से लथपथ पानी में शव देखा. जिसके बाद गांव में बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

Youth stabbed to death In Nalanda
नालंदा में युवक की हत्या (ETV Bharat)

जुआ ने ली जान! : जानकारी के अनुसार, मृतक राजा चौधरी रोजाना खाड़ किनारे ताश खेलने जाया करता था. शुक्रवार देर रात भी वह ताश खेलने निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा. संभवतः खेल के दौरान ही जीत हार को लेकर आपस में विवाद हुआ और उसी दौरान वहां मौजूद बदमाशों ने राजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को खाड़ में फेंककर फरार हो गए.

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल : शव पर जख्म के गहरे निशान हैं, जो किसी धारदार हथियार से गोदा हुआ प्रतीत होता है. इससे साफ हो गया कि हत्या बर्बरतापूर्ण तरीके से की गई है. सुबह शव बरामद होने के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो उठा.

जांच में जुटी पुलिस : सूचना मिलते ही मानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस वहां से ताश की गड्डी भी बरामद की है. पुलिस हर पहलु को खंगालने में जुटी हुई है.

YOUTH STABBED TO DEATH IN NALANDA
बिहार शरीफ सदर डीएसपी नूरुल हक (ETV Bharat)

''प्रथम दृष्टया जांच में ताश खेलने के दौरान हुए विवाद में हत्या प्रतीत होती है. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- नूरुल हक, बिहार शरीफ सदर डीएसपी

