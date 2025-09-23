ETV Bharat / state

बिहार में दोस्त बना दुश्मन! चाकू गोदकर युवक की हत्या, परिजन बोले-'विवाद का समाधान हो जाता तो..'

गोपालगंज में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात. जानें क्या है मामला.

MURDER in Gopalganj
गोपालगंज में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 3:52 PM IST

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां आपसी विवाद के चलते घात लगाए बदमाशों ने 18 वर्षीय फैसल अहमद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी मो. वसीम के बेटे के रूप में हुई है. इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है.

हमलावरों ने किया कई वार: फैसल अहमद सोमवार को जनता बाजार मछली पहुंचाने आया था. मछली देने के बाद जब वह अपने घर लौटने के लिए बाजार से निकला, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर अचानक हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले उसके पेट और फिर पीठ में कई बार चाकू से वार किया. दर्दनाक चीख-पुकार के बीच घायल फैसल सड़क पर गिर पड़ा, और हमलावर मौके से फरार हो गए.

युवक की दर्दनाक मौत: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत फैसल को उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही श्रीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया.

परिजनों का आरोप: फैसल के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या उसके दोस्तों ने ही पूर्व के आपसी विवाद के चलते की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान कर लिया गया होता तो यह दुखद घटना टल सकती थी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या कहती है पुलिस: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है.

"किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है. सीसीटी की जाच की जा रही है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. "- प्रवीण कुमार, थानाध्यक्ष

इलाके में तनाव और अफरा-तफरी: हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. इस वारदात के बाद जनता बाजार और आसपास के क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाजार और गांव में चौकसी बढ़ा दी है.

"मामला पूर्व से चल रहे आपसी विवाद का है. प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गयी है. "-आनंद मोहन गुप्ता, एसडीपीओ, हथुआ

ग्रामीणों की प्रशासन से मांग: ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समझौता कराया गया होता, तो यह जानलेवा घटना टल सकती थी. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं. इस वारदात ने न केवल फैसल के परिवार को गहरा सदमा दिया है, बल्कि पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.

