अलीगढ़ में दो हत्याएं; युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या; नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार को मारी गोली

क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या.
युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या.
Published : October 12, 2025 at 1:03 PM IST

अलीगढ़: नोएडा से लौटे युवक की कुछ लोगों ने उसके घर से खींचकर हत्या कर दी गई. युवक के मोहल्ले में ही रहने वाले दूसरे समुदाय के युवकों ने उसे घर से बाहर निकाला. लाठी-डंडों से पिटाई की, फिर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. घटना के बाद मौके पर तनाव बढ़ गया. मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने में भी हंगामा किया. पुलिस ने हत्या के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया है. यह घटना अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के अहेरिया मोहल्ले की है. वहीं, दूसरी वारदात में गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर मोड़ की है. जहां एक युवक की नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

पहले जवां थाना क्षेत्र की घटना जानें: अहेरिया मोहल्ले में रहने वाला करन (18) पुत्र मेघ सिंह शनिवार की रात ही नोएडा से लौटा था. वह नोएडा में ठेकेदारी का काम करता है. मृतक की मां महारानी ने बताया कि करन 11 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे नोएडा से अपने घर अलीगढ़ आया था. देर रात कुछ युवक उसे बुलाकर घर से बाहर ले गए. बाहर पहले झगड़ा हुआ, फिर अचानक चाकुओं से उस पर हमला कर दिया गया. करन लहूलुहान होकर गिर पड़ा. जब तक परिवार और पड़ोसी पहुंचे, हमलावर फरार हो चुके थे. परिजनों ने घायल करन को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस गिरफ्त में 8 आरोपी: क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आठ नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. स्थिति नियंत्रण में है. संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजदों के विरुद्ध तत्काल केस दर्ज किया गया है.

हिरासत में लिए गए अभियुक्त असद पुत्र नफीस खां (मुख्य आरोपी), इद्रीश पुत्र अब्दुल सलाम, नफीस खां पुत्र अब्दुल सलाम, अयान पुत्र शमशाद खां, अनश पुत्र नफीस खां, अरमान पुत्र इद्रीश. अल्तमश पुत्र नफीस खां और चांद पुत्र शमशाद खां, सभी निवासी अहेरिया मोहल्ला थाना जवां अलीगढ़ हैं.

इलाके में तनाव, बाजार बंद: घटना के बाद मोहल्ले में तनाव बढ़ गया है. स्थानीय लोगों ने दुकाने बंद कर दीं और थाने के बाहर न्याय की मांग करते हुए हंगामा किया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. थाना जवां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर पर इदरीश, अशद और कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

घटना थाना गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर मोड़ की है.
घटना थाना गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर मोड़ की है.

अब जानें दूसरी वारदात कब और कहां हुई: वहीं, दूसरी घटना थाना गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर मोड़ की है. पुलिस के मुताबिक, रिंकू (28) पुत्र हरप्रसाद निवासी गांव कलुआ राजमिस्त्री का काम करता था. शनिवार रात वह अपनी पत्नी बृजेश और छोटी बेटी को लेकर पास के मुरवार गांव में एक डॉक्टर के पास दवा दिलाने गया था. इलाज के बाद देर रात वह बाइक से परिवार सहित घर लौट रहा था.

इसी दौरान पीछे से आए एक बाइक सवार नकाबपोश युवक ने रिंकू के पास आकर गोली चला दी. गोली रिंकू के शरीर को चीरती हुई निकल गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा. उसकी पत्नी और बच्ची भी बाइक से नीचे गिर गए. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, तब आरोपी फरार हो गए.

घायल रिंकू को तत्काल पुलिस की मदद से जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर एसएसपी नीरज जादौन और एसपी देहात जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों से बातचीत की.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने कहा कि रात में रफायतपुर गांव से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल है. उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं.

