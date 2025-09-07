फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे की चाकू से गला रेतकर कर दी हत्या
भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद के बाद दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी.
Published : September 7, 2025 at 9:59 AM IST
भीलवाड़ा : शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओमनगर में फेसबुक पोस्ट को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान एक दोस्त ने बैंक फाइनेंसर कंपनी में काम करने वाले दोस्त की शनिवार देर रात चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी.
भीलवाड़ा शहर के सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर के रहने वाले कमलेश सुथार व सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर निवासी रणवीर सिसोदिया आपस में दोस्त थे. कमलेश सुथार निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था. दोनों दोस्त कमलेश व रणवीर के बीच सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पर किसी पोस्ट को लेकर विवाद हो गया. रणवीर ने सोशल मीडिया पर बैंक फाइनेंसर कंपनी में काम करने वाले अपने दोस्त कमलेश सुथार को धमकी दी थी, जिसको लेकर कमलेश आपत्ति जताते हुए रणवीर के घर गया.
यहां भी आरोपी रणवीर और कमलेश के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि रणवीर ने कमलेश का चाकू से गला रेत दिया. गंभीर हालत में कमलेश को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मतृ घोषित कर दिया. आरोपी रणवीर सिसोदिया के भी सिर में चाकू से गहरा घाव हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. मृतक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. आरोपी रणवीर सिसोदिया को डिटेन कर लिया है. उसके भी सिर में गहरा घाव होने के कारण उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया है. वहां पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है.