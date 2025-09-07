ETV Bharat / state

फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे की चाकू से गला रेतकर कर दी हत्या

भीलवाड़ा : शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओमनगर में फेसबुक पोस्ट को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान एक दोस्त ने बैंक फाइनेंसर कंपनी में काम करने वाले दोस्त की शनिवार देर रात चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी.

भीलवाड़ा शहर के सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर के रहने वाले कमलेश सुथार व सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर निवासी रणवीर सिसोदिया आपस में दोस्त थे. कमलेश सुथार निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था. दोनों दोस्त कमलेश व रणवीर के बीच सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पर किसी पोस्ट को लेकर विवाद हो गया. रणवीर ने सोशल मीडिया पर बैंक फाइनेंसर कंपनी में काम करने वाले अपने दोस्त कमलेश सुथार को धमकी दी थी, जिसको लेकर कमलेश आपत्ति जताते हुए रणवीर के घर गया.