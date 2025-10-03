ETV Bharat / state

बिहार में पूजा पंडाल के पास युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम

गया: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी क्रम में गया में पूजा पंडाल के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना गयाजी के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहल्ले की है.

सीने में में उतारी गोलियां: मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान रोहित कुमार उम्र 19 साल के रूप में हुई है. रोहित कुमार पूजा पंडाल में डांस कर रहा था. इसी दौरान अचानक एक मोहित नाम का युवक वहां पहुंचा और गोली मार दी. सीने में गोली लगते ही रोहित की मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी से हुआ था विवाद: मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोहित के पिता राजशेखर सीमेंट-छड़ की दुकान के संचालक हैं. कुछ महीने पहले ही उनकी दुकान में चोरी हुई थी. चोरी की घटना को लेकर आशंका थी कि मोहल्ले के ही असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मोहित (आरोपी) भी शक के घेरे में था और उस बात को लेकर रोहित के साथ विवाद हुआ था.

जांच में जुटी पुलिस: बताया जा रहा है, कि इसी विवाद की खुन्नस को लेकर मोहित बीती रात बाइक से पहुंचा और पूजा पंडाल के समीप रोहित से बात की. फिर घटना को अंजाम दिया. आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी बाइक घटनास्थल पर छूट गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.