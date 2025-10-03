बिहार में पूजा पंडाल के पास युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम
गया में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. घटना पूजा पंडाल के पास घटित हुई है.
Published : October 3, 2025 at 12:43 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 1:32 PM IST
गया: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी क्रम में गया में पूजा पंडाल के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना गयाजी के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहल्ले की है.
सीने में में उतारी गोलियां: मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान रोहित कुमार उम्र 19 साल के रूप में हुई है. रोहित कुमार पूजा पंडाल में डांस कर रहा था. इसी दौरान अचानक एक मोहित नाम का युवक वहां पहुंचा और गोली मार दी. सीने में गोली लगते ही रोहित की मौके पर ही मौत हो गई.
आरोपी से हुआ था विवाद: मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोहित के पिता राजशेखर सीमेंट-छड़ की दुकान के संचालक हैं. कुछ महीने पहले ही उनकी दुकान में चोरी हुई थी. चोरी की घटना को लेकर आशंका थी कि मोहल्ले के ही असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मोहित (आरोपी) भी शक के घेरे में था और उस बात को लेकर रोहित के साथ विवाद हुआ था.
जांच में जुटी पुलिस: बताया जा रहा है, कि इसी विवाद की खुन्नस को लेकर मोहित बीती रात बाइक से पहुंचा और पूजा पंडाल के समीप रोहित से बात की. फिर घटना को अंजाम दिया. आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी बाइक घटनास्थल पर छूट गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
''मेरे भाई रोहित ने मेरे गोद में दम तोड़ा है. वो बिल्कुल सीधा-साधा था. आरोपी मोहित के साथ मेरे भाई का मामूली विवाद हुआ था. उसी को लेकर उसने मेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. मुझे इंसाफ चाहिए''. - प्रियंका शेखर, रोहित कुमार की बहन
मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक: वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद वजीरगंज विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होगी और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
'' घटना को भुसुंडा में पूजा पंडाल के समीप रोहित के घर के सामने अंजाम दिया गया है. पुलिस आरोपित मोहित की तलाश कर रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. आगामी कार्रवाई कार्रवाई जारी है''. -सुनील कुमार द्विवेदी, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष
