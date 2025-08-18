पटना : बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. अब तो घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. कुछ ऐसा ही मामला राजधानी पटना से सटे बाढ़ से सामने आया है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या : घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के लाला बागी गांव की है. जहां बेखौफ बदमाशों ने बीती रात एक युवक को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 18 वर्षीय राज कुमार के रूप में की गयी है.

जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

'दीवार फांदकर आया अपराधी और मारी गोली' : घटना के संबंध में मृतक के ममेरे भाई पप्पू पासवान ने बताया कि, ''देर रात दीवार फांदकर एक युवक घर में घुसा और राज कुमार पासवान के कमरे में जाकर सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. जब घर के सदस्यों की सुबह नींद खुली तो देखा कि कमरे में खून से लथपथ राज बेड पर पड़ा है.''

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका : परिजनों की चीखपुकार से गांव में कोहराम मच गया. परिजनों ने बताया कि मृतक राज का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आशंका है कि इस बात की भनक लड़की के भाई को लग गई. संभवतः उसी बात को लेकर हत्या कर दी गई है.

पुलिस के साथ FSL की टीम जांच में जुटी : घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है. साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. पुलिस ने शव को अनुमंडल अस्पताल बाढ़ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जानकारी मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ 2 अभिषेक सिंह भी पहुंचे.

बाढ़ एसडीपीओ अभिषेक सिंह (ETV Bharat)

''घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जिसमें हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है. अन्य सभी बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है.''- अभिषेक सिंह, बाढ़ एसडीपीओ 2

ये भी पढ़ें :-

पटना में महिला की गोली मारकर हत्या

क्या पटना वाकई 'क्राइम कैपिटल' बन गया है? लगातार हो रही हत्याओं से फैली सनसनी

पटना के अस्पताल में मर्डर, रूम नंबर 209 की पूरी कहानी, CCTV में कैद 5 शूटर