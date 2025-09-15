ETV Bharat / state

बिहार में RJD विधायक के ड्राइवर की हत्या के बाद बदमाशों ने एक और ड्राइवर को गोलियों से भूना

खगड़िया में एक और ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई है. जानें मामला.

Murder in Khagaria
खगड़िया में युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 9:13 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में आरजेडी विधायक के ड्राइवर की हत्या के बाद एक और ड्राइवर को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया है. परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव में बीती रात कर्पूरी सिंह के पुत्र 30 वर्षीय ड्राइवर सुनील कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाशों ने रात में सुनील के कमरे की खिड़की से कनपट्टी, छाती और हाथ में गोली मारी और फरार हो गये.

कमरे में मिली ड्राइवर की खून से लथपथ लाश: परिजनों को सुनील की हत्या का पता सुबह तब चला जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शंका होने पर खिड़की से झांकने पर सुनील को बेड पर खून से लथपथ पड़ा देखा गया. इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पिता का ने किया बड़ा खुलासा: मृतक के पिता कर्पूरी सिंह ने बताया कि सुनील की शादी 2018 में नारायणपुर के बलहा गांव की लड़की से हुई थी. शादी के एक साल बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. पत्नी सुनील से बाजार घूमने या फिल्म देखने की मांग करती थी, लेकिन सुनील इन मांगों को नजरअंदाज कर घर पर शांति बनाए रखने की बात कहता था. इस कारण दोनों में अक्सर मारपीट होती थी. पिछले पांच साल से पत्नी अपने मायके में रह रही थी.

"सुनील और उसकी पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत में यह तय हुआ था कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा और 1,70,000 रुपये के भुगतान के साथ मामला सुलझाया जाएगा. हालांकि, उसकी पत्नी इस समझौते के लिए तैयार नहीं हुई. मुझे आशंका है कि इस विवाद के कारण ही मेरे बेटे की हत्या करवाई गई है."-कर्पूरी सिंह, मृतक के पिता

भाई का दावा 'कोई दुश्मनी नहीं': मृतक के छोटे भाई अनिल सिंह ने कहा कि सुनील की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी. उनका एकमात्र तनाव पारिवारिक विवाद था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहता था. अनिल ने भी हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद को ही संभावित कारण बताया है.

"मेरे भाई को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी बस पारिवारिक विवाद चल रहा था. जिसमें पति-पत्नी दोनों में अनबन चल रही थी. जिससे मेरा भाई तनाव में रहता था."-अनिल सिंह, मृतक के छोटे भाई

क्या कहती है पुलिस: परबत्ता थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सुबह 10 बजे उन्हें हत्या की सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. जांच के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है.

"सुबह 10 बजे सूचना मिली कि रात में सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. फोरेंसिक जांच के बाद कारण स्पष्ट होगा."-अरविंद कुमार, परबत्ता थाना प्रभारी

खगड़िया में बढ़ती आपराधिक घटनाएं: यह घटना खगड़िया में हाल की तीसरी बड़ी आपराधिक घटना है. बीते शुक्रवार को अलौली में राजद विधायक रामवृक्ष सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा की पुलिस पिकेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा, पिछले सप्ताह गोगरी में आशा कार्यकर्ता पूनम वर्मा की गला रेतकर हत्या की गई थी. इन सभी मामलों की जांच जारी है, लेकिन बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं से जिले में दहशत का माहौल है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में RJD विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पत्नी के फोन के बाद जा रहा था ससुराल

पटना में RJD नेता की हत्या, दो अपराधियों ने दागी 6 गोलियां

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH SHOT DEAD IN KHAGARIADRIVER SHOT DEAD IN KHAGARIAखगड़िया में युवक की हत्याBIHAR NEWSMURDER IN KHAGARIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.