बिहार में RJD विधायक के ड्राइवर की हत्या के बाद बदमाशों ने एक और ड्राइवर को गोलियों से भूना

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में आरजेडी विधायक के ड्राइवर की हत्या के बाद एक और ड्राइवर को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया है. परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गांव में बीती रात कर्पूरी सिंह के पुत्र 30 वर्षीय ड्राइवर सुनील कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बदमाशों ने रात में सुनील के कमरे की खिड़की से कनपट्टी, छाती और हाथ में गोली मारी और फरार हो गये.

कमरे में मिली ड्राइवर की खून से लथपथ लाश: परिजनों को सुनील की हत्या का पता सुबह तब चला जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शंका होने पर खिड़की से झांकने पर सुनील को बेड पर खून से लथपथ पड़ा देखा गया. इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पिता का ने किया बड़ा खुलासा: मृतक के पिता कर्पूरी सिंह ने बताया कि सुनील की शादी 2018 में नारायणपुर के बलहा गांव की लड़की से हुई थी. शादी के एक साल बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. पत्नी सुनील से बाजार घूमने या फिल्म देखने की मांग करती थी, लेकिन सुनील इन मांगों को नजरअंदाज कर घर पर शांति बनाए रखने की बात कहता था. इस कारण दोनों में अक्सर मारपीट होती थी. पिछले पांच साल से पत्नी अपने मायके में रह रही थी.

"सुनील और उसकी पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत में यह तय हुआ था कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा और 1,70,000 रुपये के भुगतान के साथ मामला सुलझाया जाएगा. हालांकि, उसकी पत्नी इस समझौते के लिए तैयार नहीं हुई. मुझे आशंका है कि इस विवाद के कारण ही मेरे बेटे की हत्या करवाई गई है."-कर्पूरी सिंह, मृतक के पिता

भाई का दावा 'कोई दुश्मनी नहीं': मृतक के छोटे भाई अनिल सिंह ने कहा कि सुनील की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी. उनका एकमात्र तनाव पारिवारिक विवाद था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहता था. अनिल ने भी हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद को ही संभावित कारण बताया है.

"मेरे भाई को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी बस पारिवारिक विवाद चल रहा था. जिसमें पति-पत्नी दोनों में अनबन चल रही थी. जिससे मेरा भाई तनाव में रहता था."-अनिल सिंह, मृतक के छोटे भाई