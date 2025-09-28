ETV Bharat / state

भारत-नेपाल सीमा से सटे जोगबनी में युवक की हत्या, बदमाशों ने कंपट्टी में सटाकर मारी गोली... परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

बिहार में भारत-नेपाल सीमा से सटे जोगबनी में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने बताया हत्या का कारण.

Youth shot dead in Jogbani
अररिया में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2025 at 11:19 AM IST

4 Min Read
अररिया: बिहार के अररिया में भारत-नेपाल सीमा से सटे हाजीटोला इलाके के जोगबनी थानाक्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. नीरज गुप्ता को अपराधियों ने सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी. मृतक नीरज गुप्ता आरएस थाना अंतर्गत केडियापट्टी वार्ड संख्या चार के निवासी थे. पुलिस को संदेह है कि यह हत्या आसपी विवाद या लेन-देन के कारण की गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग युवक को फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई ने किया बड़ा खुलासा: मृतक नीरज गुप्ता के भाई ईश्वर गुप्ता ने पुलिस को दिए बयान में सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि रात करीब दो बजे नीरज के ही दोस्तों ने यह कृत्य किया. आरोपी में मुख्य रूप से आरा का रहने वाला अनमोल सिंह का नाम लिया गया है, जो जोगबनी में एक कैंटीन चलाता है. नीरज कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी में काम करता था और शनिवार रात जोगबनी में शॉपिंग करने गया था. परिवार ने लेन-देन के पुराने विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताया है.

अररिया में हत्या (ETV Bharat)

"कुछ दिनों पहले अनमोल सिंह के साथ नीरज की मौखिक बहस हो चुकी थी. शनिवार को सभी ने साथ खाना खाया और वहीं सो गए, लेकिन रात में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई."-ईश्वर गुप्ता, मृतक के भाई

कंपट्टी में सटाकर मारी गोली: उप मुख्य पार्षद गौतम साह ने बताया कि नीरज उनके बगल का एक छोटा भतीजा लगेगा. नीरज अपने व्यवसाय के काम से जोगबनी गया था और लेट हो जाने से वो वहीं दोस्तों के साथ सो गया और दो बजे रात के आसपास एक बदमाश आया और उसने नीरज के कंपट्टी में बंदुक सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

"हमारे बगल का एक छोटा भतीजा लगेगा नीरज. वो अपने व्यवसाय के काम से जगबनी गया था और लेट होने के बाद, वहीं दोस्तों के साथ सो गया. दो बजे रात के आसपास एक लड़का आया और उसने नीरज के कंपट्टी में बंदुक सटाकर उसको गोली मार दी."-गौतम साह, उप मुख्य पार्षद

शॉपिंग बना काल: नीरज गुप्ता शनिवार शाम कोल्ड ड्रिंक्स सप्लाई का काम निपटाकर जोगबनी बाजार में शॉपिंग करने आया था. दोस्त अनमोल सिंह के कैंटीन पर रुकने का प्लान था, जो अब हत्या का केंद्र बन गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, नीरज और अनमोल के बीच पहले भी छोटे-मोटे विवाद हो चुके थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह जानलेवा साबित होगा. नीरज के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जो इस घटना से सदमे में हैं.

पुलिस ने शुरू की छापेमारी: अररिया पुलिस ने हत्या के इस मामले में विशेष टीम गठित कर दी है. थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद ने कहा कि आरोपी अनमोल सिंह आरा भागने की फिराक में है, लेकिन सीमा पर नजर रखी जा रही है. नेपाल सीमा होने से अपराधियों के पलायन की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. जिले के एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजी से जांच के निर्देश दिए हैं.

परिवार कर रहा न्याय की मांग: मृतक के परिवार और जोगबनी बाजार के व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. ईश्वर गुप्ता ने कहा कि दोस्त होने के बावजूद अनमोल ने विश्वासघात किया. स्थानीय लोग सीमा क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर चिंता जता रहे हैं और त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा.

घटनास्थल पर पहुंची FSL टीम: थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद ने बताया कि घटना की सूचना पाते ही जोगबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और गोली के खोखे, खून के धब्बे सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित किए.

"प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद ही हत्या का कारण नजर आ रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया है. आरोपी अनमोल सिंह और उसके साथियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं."-राजीव कुमार आजाद, थानाध्यक्ष

