बलिया में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवक के सीने में लगी गोली, मौत; 6 महीने पहले हुई थी शादी

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया, हल्दी थाना क्षेत्र के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के पास घटना हुई है. मामले की जांच जारी है.

बलिया मे जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या.
बलिया मे जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 11:30 AM IST

बलिया: जिले में बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है, कि गोली क्यों और कैसे लगी? युवक के सीने पर गोली लगी है. सूचना पर जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची. मामले की जांच की जा रही है. साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी. यह घटना हल्दी थाना क्षेत्र के नीरूपुर ढाले के पास की है.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि डायल 112 को सूचना मिली कि हल्दी थाना क्षेत्र के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के पास एक युवक को गोली लग गई है. युवक के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है. मृतक की पहचान सुनील यादव (35) पुत्र शिवशंकर यादव के तौर पर की गई है.

गोली कैसे लगी? यह पता नहीं: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के परिजन अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं. एक युवक मिला है, जो घटना के बारे में बता रहा है, लेकिन वह भी क्लियर नहीं है, कि आखिर सुनील यादव को गोली कैसे लगी? घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी पहुंचे हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है. जो भी फैक्ट सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

जन्मदिन की पार्टी और विवाद: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुनील यादव गांव के ही एक बच्चे के बर्थडे पार्टी में गया था. वहां से लौटते समय यह वारदात हुई है. वहीं, मृतक के साथी अंकित यादव ने बताया कि वह लोग अपने दोस्त दीपक का जन्मदिन मनाने गए थे.

नीरूपुर ढाला ग्रीन फिल्ड एक्सप्रस-वे के पास केट काटकर लौट रहे थे. रास्ते में रैपुरा चट्टी पर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, जहां यह लोग भी रुक गए. उसी दौरान गोली चली और सुनील को सीने में लग गई.

6 महीने पहले हुई थी शादी: अंकित ने बताया कि मृत युवक सुनील यादव टेंट और डीजे का कारोबार करता था. सुनील की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी. हत्या की सूचना मिलने के बाद मृतक की पत्नी, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

