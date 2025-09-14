ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, BPSC की परीक्षा देकर लौट रहे युवक की मौत

मधेपुरा: जिले के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मधुबन स्थित NH-106 पर शनिवार देर शाम बाइक और कार-ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई. जिससे हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

BPSC की परीक्षा देकर लौट रहे थे दोनों युवक: मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक शनिवार को भागलपुर से BPSC की परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान मधुबन के पास सामने से आ रही कार और ट्रैक्टर की चपेट में उनकी बाइक आ गई.

दोनों ममेरे-फुफेरे भाई : मृतक युवक की पहचान रामनंदन यादव के बेटे चंद्रभूषण कुमार उर्फ पप्पू कुमार ( उम्र 36) निवासी सुपौल जिले के झहुरा के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान अनिल कुमार के बेटे राज कुमार ( उम्र 26) निवासी सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के सबैला वार्ड-8 के रूप में हुई है. दोनों आपस में ममेरे-फुफेरे भाई थे.

भीषण थी टक्कर: टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर बुरी तरह गिरकर लहूलुहान हो गए. राजकुमार (घायल) का सिर फट गया, जबकि चंद्रभूषण का पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई.