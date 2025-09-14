बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, BPSC की परीक्षा देकर लौट रहे युवक की मौत
मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है.
मधेपुरा: जिले के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मधुबन स्थित NH-106 पर शनिवार देर शाम बाइक और कार-ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई. जिससे हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
BPSC की परीक्षा देकर लौट रहे थे दोनों युवक: मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक शनिवार को भागलपुर से BPSC की परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान मधुबन के पास सामने से आ रही कार और ट्रैक्टर की चपेट में उनकी बाइक आ गई.
दोनों ममेरे-फुफेरे भाई : मृतक युवक की पहचान रामनंदन यादव के बेटे चंद्रभूषण कुमार उर्फ पप्पू कुमार ( उम्र 36) निवासी सुपौल जिले के झहुरा के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान अनिल कुमार के बेटे राज कुमार ( उम्र 26) निवासी सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के सबैला वार्ड-8 के रूप में हुई है. दोनों आपस में ममेरे-फुफेरे भाई थे.
भीषण थी टक्कर: टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर बुरी तरह गिरकर लहूलुहान हो गए. राजकुमार (घायल) का सिर फट गया, जबकि चंद्रभूषण का पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई.
''घायल राज कुमार ने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और फिलहाल दिल्ली में नौकरी करता है. एक माह पूर्व ही वह छुट्टी लेकर घर आया था. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी गहरी रुचि थी. वहीं, चंद्रभूषण (मृतक) भी लंबे समय से बीपीएससी की तैयारी में जुटा था''. -ग्रामीण
एक युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम: हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान चंद्रभूषण कुमार की मौत हो गई. हादसे के बाद कार और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है. वहीं, फरार चालकों की तलाश जारी है. चंद्रभूषण (मृतक) के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. राजीव कुमार, भर्राही थानाध्यक्ष
