UKSSSC पेपर लीक प्रकरण, पौड़ी में युवाओं का प्रदर्शन, निकाली आक्रोश रैली

UKSSSC पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ पौड़ी गढ़वाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 25, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : September 25, 2025 at 2:58 PM IST 3 Min Read

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में हुए पेपर लीक प्रकरण के विरोध में देहरादून समेत प्रदेशभर में युवाओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. युवाओं के इस आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है. गुरुवार को पौड़ी में भी युवाओं ने पेपर लीक प्रकरण के विरोध में आक्रोश रैली निकाली. पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से कलेक्ट्रेट तक रैली का आयोजन किया गया. कलेक्ट्रेट के पास बड़ी संख्या में एकत्र होकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. युवाओं ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ही रोजगार के साधन सीमित हैं. जिस कारण लगातार पलायन हो रहा है. वे लंबे समय से कड़ी मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन नकल माफियाओं जैसे लोगों द्वारा लाखों रुपये लेकर पेपर बेचना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा के कुछ समय बाद ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. युवाओं ने मांग करते हुए प्रदेश सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. ताकि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के सपनों के साथ खिलवाड़ न हो. पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ पौड़ी गढ़वाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया (VIDEO-ETV Bharat)

