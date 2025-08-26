रांची: राजधानी रांची में मंगलवार को युवाओं ने सड़क पर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की. आक्रोशित युवा विधानसभा के लिए रवाना हुए लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें विधानसभा परिसर में पहुंचने से पहले ही रोक दिया. जिसके बाद हजारों युवा, कुटे धरना स्थल के लिए निकल गए.

वादे अधूरे पूरे कब?

प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना था कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही रोजगार का मुद्दा गंभीर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालते समय युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन न तो नई नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और न ही लंबित परीक्षाएं पूरी हो पाई हैं.

चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (Etv Bharat)

युवाओं का कहना था कि जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं भी लगातार टल रही हैं. जेटेट की परीक्षा लंबे समय से आयोजित नहीं हुई हैं. जबकि बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण विद्यार्थी योग्यता रखने के बावजूद रोजगार के लिए भटक रहे हैं. कई छात्र मामूली वेतन पर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने को मजबूर हैं तो कई निजी स्कूलों में अस्थायी नौकरी कर रहे हैं.

झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले प्रदर्शन

इन्हीं सब मुद्दों पर मंगलवार को झारखंड जनाधिकार महासभा के तत्वावधान में झारखंड के कई जिलों से सैकड़ों युवा राजधानी पहुंचे. उनका उद्देश्य विधानसभा का घेराव कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था लेकिन उन्हें कुटे धरना स्थल की ओर मोड़ दिया गया. इस दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई.

युवाओं की पुलिस से नोकझोंक (Etv Bharat)

युवाओं का सत्ता को सीधा संदेश

युवाओं का कहना था कि अब झारखंड में बेरोजगार चुप नहीं बैठेंगे. स्थानीयता, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई को तेज किया जाएगा और विधानसभा सत्र के समानांतर ही सड़क पर भी आंदोलन की आवाज गूंजेगी. दरअसल हजारों युवा स्थानीयता, शिक्षा और रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

धरना स्थल पर जुटे युवाओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

युवाओं के मुख्य मांग इस प्रकार हैं:

