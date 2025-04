ETV Bharat / state

रीवा में सड़क हुई चोरी, युवाओं की डिमांड सुन कलेक्टर के फूले हाथ-पैर - REWA ROAD PROBLEM

रीवा में सड़क के लिए युवकों की पैदल यात्रा ( ETV Bharat )

रीवा: देश की आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर अबतक सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो पाया है. जिसके चलते सड़क और पुल विहीन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का हाल बेहाल है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है रीवा जिले के जवा तहसील स्थित गाड़ा गाव से. यहां पर रहने वाले युवक आज हाथों में तख्ती लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. उनका कहना था की कई वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव को अबतक मुख्य सड़क और पुल नसीब नहीं हो सका, जिसके चलते तीन गांवों के 5 हजार ग्रामीण प्रभावित हैं. युवकों ने की हेलीकॉप्टर की डिमांड

कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे युवकों ने गांव में सड़क और पुल को बनाए जाने के साथ ही अनोखी डिमांड भी की है. उनका कहना था की जबतक सड़क और पुल का निर्माण नहीं होता, तबतक के लिए ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाए. युवकों ने बताया कि, ''वह गांव से पैदल यात्रा करके रीवा पहुंचे हैं, इसके बाद वह पैदल ही भोपाल के लिए कूच करेंगे. जहां मुख्यमंत्री के निवास जाकर उनसे गाड़ा गांव के लिए सड़क और पुल की डिमांड करेंगे. अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे.'' सड़क और पुल न होने से परेशान ग्रामीण (ETV Bharat) कागजों में बना 200 मीटर की पुल और 2000 मीटर की सड़क

गांव में सड़क और पुल के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि, ''वह जवा तहसील के ग्राम पंचायत गाड़ा गांव के निवासी हैं. आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके गांव में मुख्य सड़क और पुल नहीं बन पाया है. गांव की 2000 मीटर की सड़क और 200 मीटर लम्बाई के पुल की दो बार मंजूरी भी मिल चुकी है. एक बार तो वर्ष 2016 में मंजूरी मिली थी, जिसके बाद सड़क और पुल रिकॉर्ड में बनकर तैयार हो चुके हैं.''

