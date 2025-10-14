ETV Bharat / state

नक्सलियों की कायराना हरकत, मुखबिरी के शक में युवक की हत्या, मुजालकांकेर गांव की घटना

बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है.यहां के मुजालकांकेर गांव में नक्सलियों ने युवक की हत्या की है.

Youth murdered for not support Naxalites
नक्सलियों की कायराना हरकत, साथ नहीं देने पर युवक की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 12:47 PM IST

बीजापुर : एक तरफ सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त करने के अभियान में जुटी है.वहीं दूसरी ओर नक्सली निर्दोष ग्रामीणों पर अपना कहर बरपा रहे हैं. ताजा मामला बीजापुर के इलमिड़ी थाना के मुजालकांकेर गांव का है.जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है. नक्सलियों ने मुजालकांकेर गांव में एक ग्रामीण की हत्या की है. वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता की हत्या की गई है.फिलहाल पुलिस ने तफ्तीश शुरु की है.

मुखबिरी के शक में हत्या :पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर 2025 की रात ग्राम मुजालकांकेर निवासी सत्यम पुनेम को नक्सली अपने साथ घर से बुलाकर ले गए.इसके बाद उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद नक्सलियों ने जो पर्चे फेंके हैं उसमें सत्यम पर पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाया गया है.पर्चे में इस बात का भी जिक्र है कि पहले भी सत्येम को चेतावनी दी गई थी.घटना की सूचना मिलते ही थाना इलमिड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

क्यों की गई हत्या ?: पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक सत्यम पुनेम ग्रामीण गतिविधियों में सक्रिय था. नक्सली संगठन से जुड़ने से इंकार करता था. इसलिए नक्सलियों ने उसकी हत्या करके क्षेत्र में भय कायम करने की कोशिश की है.पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना इलमिड़ी में हत्या एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है . साथ ही साथ नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरु किया है.

इसके पहले भी बीजापुर और सुकमा में हत्या : नक्सलियों ने इससे पहले बीजापुर और सुकमा में हत्याएं की हैं. बीजापुर के पुजारी कांकेर में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने के शक में ग्रामीण की हत्या की थी.जिसका नाम मड़कम भीमा था. नक्सलियों का एक समूह मड़कम के घर में घुसा और उसे बाहर खींच लिया. फिर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी. सुकमा में नक्सलियों ने 55 साल के बुजुर्ग की हत्या की. सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. ग्रामीण सलातोंग गांव का निवासी था. जिसका नाम रवा सोना था. नक्सली रात को उसके घर आए और बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी.

बस्तर में नक्सल वारदात का ग्राफ: एक नजर बस्तर में नक्सली वारदातों पर

  • 17 सितंबर 2025: दंतेवाड़ा के अरनपुर में युवक की हत्या, पुलिस को नक्सलियों पर शक
  • 22 अगस्त 2025: सुकमा के अरलमपल्ली में युवक की हत्या
  • 15 अगस्त: कांकेर के बिनागुंडा में युवक का मर्डर
  • 21 दिसंबर 2024(बीजापुर): बीजापुर में दो लोगों की हत्या नक्सलियों ने की
  • 11 दिसंबर 2024(बीजापुर): फरसेगढ़ में 35 साल के युवक की हत्या
  • 6 दिसंबर 2024(बीजापुर): तिम्मापुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मर्डर
  • 8 दिसंबर 2024(बीजापुर): मद्देड़ में 40 साल की महिला का मर्डर
  • 12 नवंबर 2024(बीजापुर): पुलिस मुखबिर के शक में ग्रामीण माड़वी दुलारू की हत्या
  • 29 अक्टूबर 2024(बीजापुर): 35 साल के ग्रामीण दिनेश पुजार का मर्डर

बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी हो चुकी है हत्याएं : इस घटना के साथ, बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग में अलग-अलग स्थानों पर इस साल अब तक नक्सली हिंसा में लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है.इससे पहले जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के बीच संभाग में अलग-अलग घटनाओं में 11 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी.

पुलिस की ग्रामीणों से अपील :बीजापुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीआरजी, कोबरा एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चला रही है. ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने और नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सुरक्षाबलों ने गश्त बढ़ा दी है. बीजापुर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या माओवादी मूवमेंट की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या सुरक्षा बल को दें.निर्दोष ग्रामीणों को भयभीत करने वाली ऐसी घटनाओं का पुलिस पूर्ण रूप से विरोध करेगी.



