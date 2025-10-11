ETV Bharat / state

फरीदाबाद में युवक की निर्मम हत्या, बीजेपी पार्षद के कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर मिला खून से सना हुआ शव

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक 25 साल के युवक की निर्मम हत्या कर शव सुनसान इलाके में फेंका गया था. वारदात आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार की बताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखा है. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जबकि तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं.

युवक की हत्या: जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात आईएमटी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक युवक की खून से सनी लाश मिली है. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची जांच टीम ने मृतक की पहचान कर ली है. मृतक सतीश (25) मच्छगर गांव का निवासी बताया जा रहा है. सतीश बीते 4-5 सालों से आईएमटी की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था.

गांव के रास्ते पर मिला शव: सतीश रोजाना दोपहर में लंच करने के लिए घर आता था. लेकिन शुक्रवार को वह घर नहीं लौटा. जब परिवार ने कंपनी में फोन कर जानकारी ली तो वहां भी सतीश के न आने की बात सामने आई. कुछ घंटों बाद खून से सना हुआ शव आईएमटी क्षेत्र में मच्छगर गांव जाने वाले रास्ते पर बरामद हुआ, जो कि वार्ड 44 के बीजेपी पार्षद प्रदीप टोंगर के कार्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर है.

परिजनों ने लगाए आरोप: मृतक के बड़े भाई नीरज ने बताया कि "सतीश की शादी तीन साल पहले हुई थी. उसका ढाई साल का एक बच्चा है. दो महीने पहले उनके पिता का निधन हुआ था. शुक्रवार सुबह ही दयालपुर गांव निवासी विकास नामक युवक ने उनके परिवार को धमकी दी थी कि दीपावली से पहले उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या करेगा. इसके कुछ ही घंटे बाद सतीश की लाश बरामद हुई".