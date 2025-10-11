ETV Bharat / state

फरीदाबाद में युवक की निर्मम हत्या, बीजेपी पार्षद के कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर मिला खून से सना हुआ शव

फरीदाबाद में युवक की हत्या की गई. बीजेपी पार्षद के कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर खून से सना हुआ शव बरामद हुआ.

फरीदाबाद में युवक की हत्या
फरीदाबाद में युवक की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 2:18 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक 25 साल के युवक की निर्मम हत्या कर शव सुनसान इलाके में फेंका गया था. वारदात आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार की बताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखा है. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जबकि तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं.

युवक की हत्या: जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात आईएमटी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक युवक की खून से सनी लाश मिली है. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची जांच टीम ने मृतक की पहचान कर ली है. मृतक सतीश (25) मच्छगर गांव का निवासी बताया जा रहा है. सतीश बीते 4-5 सालों से आईएमटी की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था.

गांव के रास्ते पर मिला शव: सतीश रोजाना दोपहर में लंच करने के लिए घर आता था. लेकिन शुक्रवार को वह घर नहीं लौटा. जब परिवार ने कंपनी में फोन कर जानकारी ली तो वहां भी सतीश के न आने की बात सामने आई. कुछ घंटों बाद खून से सना हुआ शव आईएमटी क्षेत्र में मच्छगर गांव जाने वाले रास्ते पर बरामद हुआ, जो कि वार्ड 44 के बीजेपी पार्षद प्रदीप टोंगर के कार्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर है.

परिजनों ने लगाए आरोप: मृतक के बड़े भाई नीरज ने बताया कि "सतीश की शादी तीन साल पहले हुई थी. उसका ढाई साल का एक बच्चा है. दो महीने पहले उनके पिता का निधन हुआ था. शुक्रवार सुबह ही दयालपुर गांव निवासी विकास नामक युवक ने उनके परिवार को धमकी दी थी कि दीपावली से पहले उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या करेगा. इसके कुछ ही घंटे बाद सतीश की लाश बरामद हुई".

फरीदाबाद में युवक की हत्या (Etv Bharat)

ग्रामीण युवकों पर हत्या का केस: परिजनों ने आरोप लगाया कि "सतीश की हत्या विकास (दयालपुर निवासी), प्रिंस (बुखारपुर निवासी) और ओम हुड्डा (दयालपुर निवासी) समेत छह लोगों ने मिलकर की है. मृतक के शरीर पर लाठी-डंडों के निशान थे और लोहे की रोड से भी उस पर हमला किया गया है. सिर पर भी गहरी चोट है और चेहरा खून से लथपथ था". परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है.

पुलिस जांच में जुटी: जांच इंचार्ज उमेश कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टि में यह मामला पूर्व रंजिश के चलते की गई हत्या का प्रतीत होता है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है. मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

