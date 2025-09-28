ETV Bharat / state

बिहार में मशहूर डॉक्टर के नाती की बेरहमी से हत्या, ग्राइंडर मशीन से रेता गला.. मोबाइल भी तोड़ा

नवादा: बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है. शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के वियाडा परिसर स्थित आवास में 22 वर्षीय युवक अंकुश कुमार का गला रेता हुआ शव मिला है. मृतक की पहचान शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर अरुंधति के नाती और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी के भांजे के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां खून से सना दृश्य देखकर सब सन्न रह गए.

ग्राइंडर ब्लेड से क्रूर हत्या: जानकारी के अनुसार, अंकुश कुमार की हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई है. हत्यारों ने निर्माण स्थल पर उपलब्ध ग्राइंडर मशीन के ब्लेड का इस्तेमाल कर उसका गला रेत दिया. अंकुश जरूरी काम से वियाडा परिसर पहुंचा था, जहां दवा कंपनी के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा था.

नवादा में युवक की हत्या (ETV Bharat)

भवन निर्माण का कार्य देखने गया था अंकुश: क्लिनिक स्टाफ ने कहा कि कई घंटों तक परिजनों के संपर्क से बाहर रहने के बाद जब अंकुश ने मोबाइल पर कॉल नहीं उठाया, तो परिवार ने उसे भवन निर्माण स्थल पर भेजा. जब उसने दरवाजा बंद पाकर जबरन अंदर प्रवेश किया, तो अंकुश का खून से लथपथ शव मिला.

"अंकुश कई घंटों तक संपर्क से बाहर था. मोबाइल पर कॉल नहीं उठाने पर परिवार ने मुझे निर्माण स्थल पर भेजा. वहां दरवाजा बंद था, जब उसे तोड़कर अंदर गए, तो अंकुश का खून से लथपथ शव मिला. ग्राइंडर मशीन के ब्लेड से उसका गला रेता गया था."-क्लिनिक स्टाफ

पुलिस लाइन के पास वारदात: घटना वियाडा परिसर के उस आवास में घटी, जो पुलिस लाइन के ठीक पास में स्थित है. इतनी सुरक्षित जगह पर ऐसी सनसनीखेज हत्या से प्रशासन में हड़कंप मच गया. नवादा एसपी अभिनव धीमान, एसडीपीओ सदर हुलास कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. सदर एसडीपीओ, नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साइट को सील कर दिया.

एफएसएल टीम ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य: एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर गहन छानबीन की और कई अहम साक्ष्य इकट्ठा किए. ब्लड सैंपल, ब्लेड के निशान और अन्य सामग्री को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मोबाइल और कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है. मृतक के परिचितों और निर्माण स्थल के मजदूरों से पूछताछ तेज हो गई है. अधिकारियों ने कहा कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य विवाद की संभावना हो सकती है.