बिहार में मशहूर डॉक्टर के नाती की बेरहमी से हत्या, ग्राइंडर मशीन से रेता गला.. मोबाइल भी तोड़ा
नवादा में मशहूर डॉक्टर के नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. युवक का शव उसके कमरे में खून से लथपथ मिला है.
Published : September 28, 2025 at 8:44 AM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है. शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के वियाडा परिसर स्थित आवास में 22 वर्षीय युवक अंकुश कुमार का गला रेता हुआ शव मिला है. मृतक की पहचान शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर अरुंधति के नाती और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी के भांजे के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां खून से सना दृश्य देखकर सब सन्न रह गए.
ग्राइंडर ब्लेड से क्रूर हत्या: जानकारी के अनुसार, अंकुश कुमार की हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई है. हत्यारों ने निर्माण स्थल पर उपलब्ध ग्राइंडर मशीन के ब्लेड का इस्तेमाल कर उसका गला रेत दिया. अंकुश जरूरी काम से वियाडा परिसर पहुंचा था, जहां दवा कंपनी के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा था.
भवन निर्माण का कार्य देखने गया था अंकुश: क्लिनिक स्टाफ ने कहा कि कई घंटों तक परिजनों के संपर्क से बाहर रहने के बाद जब अंकुश ने मोबाइल पर कॉल नहीं उठाया, तो परिवार ने उसे भवन निर्माण स्थल पर भेजा. जब उसने दरवाजा बंद पाकर जबरन अंदर प्रवेश किया, तो अंकुश का खून से लथपथ शव मिला.
"अंकुश कई घंटों तक संपर्क से बाहर था. मोबाइल पर कॉल नहीं उठाने पर परिवार ने मुझे निर्माण स्थल पर भेजा. वहां दरवाजा बंद था, जब उसे तोड़कर अंदर गए, तो अंकुश का खून से लथपथ शव मिला. ग्राइंडर मशीन के ब्लेड से उसका गला रेता गया था."-क्लिनिक स्टाफ
पुलिस लाइन के पास वारदात: घटना वियाडा परिसर के उस आवास में घटी, जो पुलिस लाइन के ठीक पास में स्थित है. इतनी सुरक्षित जगह पर ऐसी सनसनीखेज हत्या से प्रशासन में हड़कंप मच गया. नवादा एसपी अभिनव धीमान, एसडीपीओ सदर हुलास कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. सदर एसडीपीओ, नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साइट को सील कर दिया.
एफएसएल टीम ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य: एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर गहन छानबीन की और कई अहम साक्ष्य इकट्ठा किए. ब्लड सैंपल, ब्लेड के निशान और अन्य सामग्री को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मोबाइल और कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है. मृतक के परिचितों और निर्माण स्थल के मजदूरों से पूछताछ तेज हो गई है. अधिकारियों ने कहा कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य विवाद की संभावना हो सकती है.
आईएफएस अधिकारी का भांजा था अंकुश: मृतक अंकुश कुमार नारदीगंज थाना इलाके के कोशला गांव के निवासी रविशंकर सिंह का पुत्र था. मात्र 22 वर्ष की उम्र में उसकी हत्या से पूरे गांव को शोक की लहर है. अंकुश डॉक्टर अरुंधति के नाती और एक आईएफएस अधिकारी का भांजा था, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है. अंकुश के दोस्तों ने बताया कि वह एक होनहार युवक था.
परिवार ने लगाई न्याय की गुहार: इस निर्मम हत्या से डॉक्टर अरुंधति और उनके पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए. परिवार ने कहा कि अंकुश का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
पुलिस पर गुत्थी सुलझाने का दबाव: डॉक्टर का नाती और आईएफएस अधिकारी का भांजा होने के कारण यह हत्याकांड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. नवादा एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि जांच प्राथमिकता पर है और जल्द ही अपराधियों तक पहुंचा जाएगा.
"यह अत्यंत गंभीर मामला है. सभी पहलुओं पर गहन जांच चल रही है. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही हत्यारों तक पहुंचकर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा."-अभिनव धीमान, एसपी, नवादा
पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव: पुलिस ने अंकुश कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. प्रारंभिक रिपोर्ट में गला रेतने से मृत्यु की पुष्टि हुई है. मामले की छानबीन को और तेज कर दिया गया है, जिसमें आसपास के थानों की टीमें भी शामिल हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
ये भी पढ़ें-
मुजफ्फरपुर में छात्रा की गला रेतकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने मां पर भी किया हमला
दरभंगा के DMCH में छात्र की हत्या, लव मैरिज से नाराज ससुर ने मारी गोली