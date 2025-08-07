नालंदा: बिहार के नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर गांव में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है. जहां 28 वर्षीय किराना व्यवसायी गिरबल कुमार की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. परिजनों ने इस हत्या का आरोप युवक के चार दोस्तों पर लगाया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

नालंदा में किराना व्यवसायी की हत्या : जानकारी के अनुसार 2 अगस्त की शाम गिरबल को उसके गांव के दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया था. गांव में दोस्तों के साथ जमकर पार्टी हुई, लेकिन इसके बाद गिरबल लापता हो गया. रात 9 बजे जब उसका भाई उसे घर बुलाने गया, तो वह वहां नहीं मिला. भाई ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो गिरबल ने कहा, "दरवाजा बंद मत करना, मैं आ रहा हूं." लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा, और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया.

किराना व्यवसायी की गला रेतकर हत्या (ETV Bharat)

पार्टी के बहाने बुलाया, फिर रची साजिश : गिरबल के भाई ने दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास और संदिग्ध व्यवहार देखकर शक गहरा गया. दोस्तों ने दावा किया कि पार्टी के बाद सभी अपने-अपने घर चले गए थे, लेकिन उनकी कहानियां आपस में मेल नहीं खा रही थीं. इसके बाद, भाई ने सरमेरा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और चार दोस्तों को नामजद किया.

"जब रात तक भाई घर नहीं लौटा तो बहुत घबराहट हुई. पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन चार दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला.दोस्तों ने भी शुरुआत में कुछ नहीं बताया. हमें तभी शक हो गया था कि कुछ अनहोनी हो गई है." - मृतक का भाई

धनायन नदी में मिला शव: बीते 6 अगस्त की शाम को गांव से दो किलोमीटर दूर गोपालबाद बसंती स्थान के पास धनायन नदी में गिरबल का शव मिला. शव पर गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म के निशान थे, जो हत्या की क्रूरता को दर्शाते हैं. शव की खोजबीन से गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटनास्थल पर हंगामा किया. जिसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या कर्ज बना हत्या की वजह?: स्थानीय लोगों के अनुसार, गिरबल ने अपने दोस्तों से 12 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जो इस हत्याकांड की वजह हो सकता है. माना जा रहा है कि कर्ज को लेकर हुए विवाद ने इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया. हालांकि, मृतक की बहन का आरोप है कि पुलिस ने शुरूआती जांच में लापरवाही बरती. गिरबल के लापता होने पर भी सही से उसकी तलाश नहीं की गई, जिसके कारण उसका शव चार दिन बाद मिला.

"मैंने 2 अगस्त की रात 10 बजे अपने भाई को कॉल किया था लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया. अगली सुबह मेरे दूसरे भाई ने बताया कि गिरबल लापता है. हमने गिरबल के फोन का लोकेशन भी देखा, जो एक स्थान पर जाकर रुक गया था. पुलिस समय पर उसकी तलाश करती तो उसका शव जल्दी मिल जाता. मेरे भाई के चार दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है." - मृतक की बहन

पुलिस की कार्रवाई और ग्रामीणों का गुस्सा: सदर डीएसपी नुरुल हक ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. हालांकि हत्या के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटनास्थल पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसे वरीय अधिकारियों ने समझा-बुझाकर शांत किया है.

"पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. जिसकी जांच की जा रही है." - नुरुल हक, सदर डीएसपी, बिहार शरीफ