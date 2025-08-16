ETV Bharat / state

बुलंदशहर में युवक की गला रेतकर हत्या; सड़क किनारे मिली लाश - BULANDSHAHR NEWS

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सड़क किनारे शव मिला है. युवक की गला रेतकर हत्या की गई है.

बुलंदशहर में युवक की गला रेतकर हत्या.
बुलंदशहर में युवक की गला रेतकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read

बुलंदशहर: एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. उसकी लाश सड़क किनार मिलने से सनसनी फैल गई. शनिवार सुबह जब लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है. घटना बुलंदशहर जिले के छतारी थाना क्षेत्र में बमनपुरी गांव के पास की है.

जानकारी के मुताबिक, छतारी थाना क्षेत्र के दानपुर-पहासू मार्ग पर गांव बमनपुरी के पास ही सड़क किनारे युवक का शव मिला है. लाश की हालत देखकर कहा जा सकता है, कि युवक की गला रेतकर हत्या की गई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया. लहुलूहान हालत में शव मिलने की सूचना पर वहां लोगों की भीड़ लग गई और तत्काल मौके पर पुलिस टीम को सूचना दी गई.

सूचना पर सीओ डिबाई शोभित कुमार, छतारी थाना प्रभारी संदीप कुमार, पहासू थाना प्रभारी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास के लोगों से युवक की शिनाख्त करे का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी. पुलिस को मौके से चाकू भी मिला है.

फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सड़क किनारे शव मिला है. युवक की गला रेतकर हत्या की गई है. शव की पहचान नहीं हुई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

