बुलंदशहर: एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. उसकी लाश सड़क किनार मिलने से सनसनी फैल गई. शनिवार सुबह जब लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है. घटना बुलंदशहर जिले के छतारी थाना क्षेत्र में बमनपुरी गांव के पास की है.

जानकारी के मुताबिक, छतारी थाना क्षेत्र के दानपुर-पहासू मार्ग पर गांव बमनपुरी के पास ही सड़क किनारे युवक का शव मिला है. लाश की हालत देखकर कहा जा सकता है, कि युवक की गला रेतकर हत्या की गई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया. लहुलूहान हालत में शव मिलने की सूचना पर वहां लोगों की भीड़ लग गई और तत्काल मौके पर पुलिस टीम को सूचना दी गई.

सूचना पर सीओ डिबाई शोभित कुमार, छतारी थाना प्रभारी संदीप कुमार, पहासू थाना प्रभारी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास के लोगों से युवक की शिनाख्त करे का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी. पुलिस को मौके से चाकू भी मिला है.

फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सड़क किनारे शव मिला है. युवक की गला रेतकर हत्या की गई है. शव की पहचान नहीं हुई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बड़े बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेच डाली जमीन, गुस्साए छोटे बेटे ने फावड़े से मार डाला