कुरुक्षेत्र में युवक की चाकू गोदकर हत्या, बाइक सवार तीन युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

कुरुक्षेत्र में काम से लौट रहे युवक की रास्ते में हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच में जुटी, हमलावरों की तलाश जारी है.

Youth Murder in Kurukshetra
Youth Murder in Kurukshetra (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2025 at 9:01 AM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब स्काईट कॉलेज के आगे शाम के समय बाइक पर घर लौट रहे दो भाइयों पर तीन बदमाशों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. ये हमला उस समय हुआ जब प्रिंस अपने भाई के साथ काम से लौटकर अपने गांव शादीपुर सैदान जा रहा था. हमलावरों ने रास्ता रोककर प्रिंस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. परिजन और स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी फरार हो चुके थे. क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

बाइक पर आए थे हमलावर: मृतक प्रिंस के चाचा श्यामदास ने बताया कि "देर शाम प्रिंस अपने छोटे भाई के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था. तभी एक दूसरी बाइक पर आए तीन हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और अचानक प्रिंस पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपी इतनी तेजी से हमला कर रहे थे कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. प्रिंस के भाई ने शोर मचाया, लेकिन जब तक मदद मिलती, प्रिंस की जान जा चुकी थी. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

कुरुक्षेत्र में युवक की चाकू गोदकर हत्या (Etv Bharat)

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल भेजा. थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि "घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हमलावर प्रिंस को पहले से जानते थे या उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. पुलिस सभी संभावनाओं पर काम कर रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं."

पुलिस रंजिश के एंगल पर कर रही जांच: पुलिस अधिकारी सतीश कुमार ने यह भी कहा कि "परिवार से पूछताछ की जा रही है कि कहीं प्रिंस की किसी से पुरानी रंजिश या आपसी झगड़ा तो नहीं था. इसके आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है. हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद ले रही है. पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की दूसरी घटना को रोका जा सके." वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं और प्रशासन से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं.

