हिसार में युवक की हत्या: दुकान में घुसकर 14 बार चाकुओं से गोदा, गोली मारना चाहते थे हमलावर, पिस्टल लोड नहीं हुई

हिसार: हरियाणा के हिसार में दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. सब्जी मंडी पुल के पास स्थित एक किराना दुकान पर 20 वर्षीय युवक रानू सैनी की हत्या कर दी गई. दो बदमाश दुकान में घुसे और रानू पर ताबड़तोड़ 14 बार चाकू से वार किए. वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. जिसमें साफ दिख रहा है कि एक हमलावर ने गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन पिस्टल नहीं चली.

हिसार में युवक की हत्या: हमले के बाद बुरी तरह घायल रानू किसी तरह दुकान से बाहर निकला और मदद के लिए आवाज लगाई. मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रानू उस समय दुकान पर अकेला था क्योंकि दुकान मालिक हिमांशु खाना खाने के लिए घर गया हुआ था. रानू स्थायी कर्मचारी नहीं था, वह कभी-कभी दुकान में मदद करता था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

गोली नहीं चली, तो किया चाकू से हमला: घटना के प्रत्यक्षदर्शी मनीष ने बताया कि "चार युवक बाइक पर आए थे. उन्होंने रानू को घेर कर हमला किया. एक युवक ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक नहीं चली. इसके बाद बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और वहां से भाग निकले." मनीष ने बताया कि वह रानू को जानता है. जब रानू के भाई से बात की तो उसने बताया कि रानू की मौत हो चुकी है. हमलावरों का इरादा पहले से ही जान लेने का था.