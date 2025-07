ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या, हाथ-पांव आंखों पर पट्टी बांधी, चाकू से काटा गला - YOUTH MURDER IN GURUGRAM

गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 7, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 8:20 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद है. आए दिन वारदातों में इजाफा हो रहा है. ताजा मामला सोहना से सामने आया है. जहां युवक की हत्या चाकू से गला रेतकर की गई है. इतना ही नहीं आरोपियों ने मृतक के हाथ-पांव बांधकर चाकू से हमला किया है. अंसल पहाड़ी के एक नंबर बेरिगेट पर ड्यूटी करने वाले गार्ड ने पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंच कर पुलिस ने जांच शुरू की. हालांकि मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है. युवक की बेरहमी से हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक, सोहना में अंसल पहाड़ी पर स्थित एक नंबर बेरिगेट के समीप युवक ती चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतक युवक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी बंधे हुए थे. जिस चाकू से युवक का गला रेता गया है, वह भी उसके पास ही पड़ा था. मृतक के नजदीक एक बियर की बोतल भी पड़ी थी. गार्ड ने पुलिस को दी सूचना: युवक की हत्या का खुलासा उस समय हुआ, जब अंसल पहाड़ी के बेरिगेट पर ड्यूटी करने वाला गार्ड सुबह करीब सवा 7 बजे ड्यूटी पर आया. उसने देखा कि युवक मृत अवस्था में पड़ा था. जिसके बाद उसने अपने ठेकेदार को मामले की जानकारी दी और फिर पुलिस को भी सूचित किया गया.

