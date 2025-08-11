ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवक की लाठी डंडे और सरिया से पीट-पीटकर हत्या, कई लोग हिरासत में - MURDER IN GURUGRAM PATAUDI

गुरुग्राम में युवक की हत्या मामले में 8-9 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

youth Murder in Gurugram Pataudi by beating
गुरुग्राम में युवक की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 4:53 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम में 31 वर्षीय युवक की बेहरमी से हत्या का मामला सामने आया है. मामूली विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक पर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड से वार किया. इसके बाद घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 31 वर्षीय रितेश उर्फ कालू के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने 8 से 9 लोगो को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ जारी है.

मामूली विवाद में हत्या: दरअसल, ये पूरा मामला गुरुग्राम के पटौदी इलाके की है. यहां एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. पटौदी के गुढ़ाना गांव के 31 वर्षीय रितेश उर्फ कालू की हत्या कर दी गई. यह मामला एक मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, जो हिंसक में तब्दील हो गया.

गुरुग्राम में युवक की लाठी डंडे और सरिया से पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)

संदिग्धों से पूछताछ जारी: इस पूरे मामले में पुलिस पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि रितेश और कुछ लोगों के बीच मामूली विवाद हुआ. ये विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने रितेश पर लोहे के डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया. घायल रितेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 8 से 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. सभी से पूछताछ जारी है.

