ETV Bharat / state

सब्जी लेने गए युवक का मोबाइल छीना, फोन में दर्ज जानकारी से बैंक खाते से उड़ाए 3 लाख, 2 बदमाश पकड़े - MOBILE SNATCHING IN JAIPUR

सांगानेर में बदमाशों ने एक युवक का मोबाइल छीना और फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित के खाते से करीब 3 लाख रुपए चुरा लिए.

Two accused arrested from Meerut
दो आरोपी मेरठ से पकड़े (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में स्नैचिंग करने वाले बदमाश चुराए गए मोबाइल से बैंक खातों में सेंध लगाकर साइबर फ्रॉड की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं. मोबाइल में दर्ज निजी जानकारी, बैंक खातों की जानकारी के आधार पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है. अब पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा कर दो बदमाशों को मेरठ (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाशों को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जिसमें कई अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि सांगानेर के दादाबाड़ी निवासी केशव पटेल ने गत 4 अगस्त को मालपुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी लेने सांगानेर सब्जी मंडी आया हुआ था. इस दौरान किसी ने जेब से उसका मोबाइल चुरा लिया और बैंक खाते से 2.99 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया. मुकदमा दर्ज करने के बाद थानाधिकारी मुनींद्र सिंह की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने इस तरह की स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले चालानशुदा बदमाशों से पूछताछ की.

पढ़ें: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, बूंदी पुलिस ने ऐसे कराया रिफंड - CYBER ​​FRAUD MONEY REFUNDED

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाला और तकनीकी रूप से बदमाशों को चिह्नित किया गया. उन्होंने बताया कि बदमाशों के मेरठ में होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पहुंची और मेरठ निवासी मोहम्मद परवेज और मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है. इनसे पूछताछ में इस तरह की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में स्नैचिंग करने वाले बदमाश चुराए गए मोबाइल से बैंक खातों में सेंध लगाकर साइबर फ्रॉड की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं. मोबाइल में दर्ज निजी जानकारी, बैंक खातों की जानकारी के आधार पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है. अब पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा कर दो बदमाशों को मेरठ (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाशों को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जिसमें कई अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि सांगानेर के दादाबाड़ी निवासी केशव पटेल ने गत 4 अगस्त को मालपुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी लेने सांगानेर सब्जी मंडी आया हुआ था. इस दौरान किसी ने जेब से उसका मोबाइल चुरा लिया और बैंक खाते से 2.99 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया. मुकदमा दर्ज करने के बाद थानाधिकारी मुनींद्र सिंह की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने इस तरह की स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले चालानशुदा बदमाशों से पूछताछ की.

पढ़ें: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, बूंदी पुलिस ने ऐसे कराया रिफंड - CYBER ​​FRAUD MONEY REFUNDED

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाला और तकनीकी रूप से बदमाशों को चिह्नित किया गया. उन्होंने बताया कि बदमाशों के मेरठ में होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पहुंची और मेरठ निवासी मोहम्मद परवेज और मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है. इनसे पूछताछ में इस तरह की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

2 MOBILE SNATCHERS ARRESTEDFRAUD STOLE RS 3 LAKH FROM BANK ACMONEY WITHDREW BY STOLEN MOBILEसब्जी लेने गए युवक का मोबाइल छीनाMOBILE SNATCHING IN JAIPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो नहीं मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानें PM विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी जरूरी बातें

आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मीरा के साथ विराजते हैं भगवान श्रीकृष्ण, राधा की जगह होती है पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.