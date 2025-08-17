जयपुर: राजधानी जयपुर में स्नैचिंग करने वाले बदमाश चुराए गए मोबाइल से बैंक खातों में सेंध लगाकर साइबर फ्रॉड की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं. मोबाइल में दर्ज निजी जानकारी, बैंक खातों की जानकारी के आधार पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है. अब पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा कर दो बदमाशों को मेरठ (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाशों को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. जिसमें कई अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि सांगानेर के दादाबाड़ी निवासी केशव पटेल ने गत 4 अगस्त को मालपुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह सब्जी लेने सांगानेर सब्जी मंडी आया हुआ था. इस दौरान किसी ने जेब से उसका मोबाइल चुरा लिया और बैंक खाते से 2.99 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया. मुकदमा दर्ज करने के बाद थानाधिकारी मुनींद्र सिंह की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने इस तरह की स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले चालानशुदा बदमाशों से पूछताछ की.

पढ़ें: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, बूंदी पुलिस ने ऐसे कराया रिफंड - CYBER ​​FRAUD MONEY REFUNDED

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाला और तकनीकी रूप से बदमाशों को चिह्नित किया गया. उन्होंने बताया कि बदमाशों के मेरठ में होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पहुंची और मेरठ निवासी मोहम्मद परवेज और मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है. इनसे पूछताछ में इस तरह की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है.