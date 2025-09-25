ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस: रुद्रप्रयाग के युवाओं ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, परीक्षा निरस्त न किए जाने की मांग

उत्तराखंड में इन दिनों यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है. इस मसले पर कुछ अभ्यर्थी रुद्रप्रयाग डीएम से मिले.

rudraprayag
UKSSSC पेपर लीक केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:23 PM IST

4 Min Read
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में इन दिनों यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक मामला छाया हुआ है. इस मामले को लेकर ही गुरुवार को रुद्रप्रयाग के युवाओं ने जिलाधिकारी से मुलाक़ात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर परिणाम शीघ्र घोषित करने व परीक्षा निरस्त न किए जाने का अनुरोध किया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई स्नातक स्तरीय परीक्षा में आयी शिकायतों के मध्यनजर इस परीक्षा में सम्मिलित जनपद रुद्रप्रयाग के प्रतिभागी परीक्षार्थियों ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन को ज्ञापन सौंपा. परीक्षार्थियों ने ज्ञापन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम शीघ्र घोषित करने व परीक्षा निरस्त न किए जाने की मांग की है.

इन परीक्षार्थियों ने अपने ज्ञापन में निवेदन किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बीते 21 सितम्बर को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जनपद रुद्रप्रयाग में पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई थी. जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने बिना किसी व्यवधान के परीक्षा दी. परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे, जिनमें मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, पुलिस बल की तैनाती और कक्ष निरीक्षण आदि शामिल थे. हम सभी अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया का अनुभव किया.

ज्ञापन के जरिए परीक्षार्थियों ने यह भी अनुरोध किया कि परीक्षा उपरांत कुछ भ्रामक समाचारों और अपने निजी स्वार्थ से कुछ व्यक्तियों द्वारा परीक्षा की छवि को धूमिल किया जा रहा है. यह कृत्य न केवल उन अभ्यर्थियों के परिश्रम के साथ अन्याय है, बल्कि उनके भविष्य को भी संकट में डालने वाला है. सभी परीक्षार्थियों ने स्पष्ट तौर कहा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में यह परीक्षा पूर्ण पारदर्शी और नकलविहीन रही. अब परीक्षा को निरस्त करना लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा.

अभ्यर्थियों द्वारा आयोग और राज्य सरकार पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुये कहा गया है कि एसआईटी जांच से सत्य की पुष्टि हो जाएगी. उन्होंने विनम्रता के साथ निवेदन किया कि उक्त परीक्षा को निरस्त न किया जाए और आयोग को शीघ्र उत्तरकुंजी एवं परिणाम घोषित करने हेतु कहा जाए. निष्पक्ष जांच प्रक्रिया में केवल दोषियों पर ही कार्रवाही हो, निर्देश अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए. ज्ञापन देने वालों में अमित चमोली, अनिल बिष्ट, संदीप रावत, शिवानी मलासी, आशा गैरोला, मोहित, श्रुति, अंकित कंडारी, रक्षा डंगवाल आदि शामिल हैं.

युवाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन: उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक होने के कारण स्थानीय युवाओं में आक्रोश है. तिलवाड़ा में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली और सरकार का पुतला दहन किया. तिलवाड़ा में सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक रहा है.

युवा कई वर्षों तक पढ़ाई-लिखाई करने के बाद लाखों रुपये खर्च कर कोचिंग कर रहे हैं. युवाओं को उम्मीद रहती है कि भर्ती निकलेंगी, लेकिन कभी-कभार भर्ती तो निकलती हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं. अब युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया से विश्वास उठ गया है. पेपर में पास कराने के लिये बोलियां लाखों में लगाई जा रही हैं. उत्तराखण्ड के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भाजपा सरकार से युवाओं का भरोसा उठ चुका है। जब से उत्तराखंड में भाजपा सरकार आई है. तब से भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है. इस दौरान युवाओं ने तिलवाड़ा बाजार में प्रदर्शन करते हुये रैली निकाली. साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया. इस मौके पर हैप्पी असवाल, संजय रावत, सूरज सिंह झिंक्वाण, आशुतोष भंडारी सहित अन्य मौजूद थे.

