ईआरसीपी योजना: डूंगरी बांध के विरोध में नरेश मीणा की चेतावनी

सवाईमाधोपुर: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के तहत सवाईमाधोपुर जिले में प्रस्तावित डूंगरी बांध का विरोध लगातार चर्चा में है. डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों द्वारा जगह-जगह सभाएं आयोजित कर विरोध किया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को नरेश मीणा डूंगरी गांव पहुंचे. उन्होंने ईआरसीपी योजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की आमसभा आयोजित की. उन्होंने सभा में कहा कि सरकार डूंगरी बांध बनाकर 76 गांवों के लाखों लोगों को बेघर करना चाहती है. उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वे लाखों लोगों के आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे.

डूंगरी गांव के साथ ही भूरी पहाड़ी गांव में एक आमसभा का आयोजन किया गया था. इस सभा में भी ग्रामीण एकत्रित हुए. सभा में मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में एक साथ कई लोग भूख हड़ताल करेंगे. उन्होंने कहा कि जब लोग गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करके इस बांध का विरोध करेंगे, तब सरकार को यह मांग माननी ही पड़ेगी.