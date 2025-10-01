ETV Bharat / state

ईआरसीपी योजना: डूंगरी बांध के विरोध में नरेश मीणा की चेतावनी

युवा नेता नरेश मीणा ने डूंगरी बांध का विरोध किया. उन्होंने कहा कि 76 गांवों को बचाने आम जनता के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

Dungri dam under ERCP
डूंगरी में सभा को संबोधित करते मीणा (ETV Bharat Swaimadhopur)
सवाईमाधोपुर: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के तहत सवाईमाधोपुर जिले में प्रस्तावित डूंगरी बांध का विरोध लगातार चर्चा में है. डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों द्वारा जगह-जगह सभाएं आयोजित कर विरोध किया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को नरेश मीणा डूंगरी गांव पहुंचे. उन्होंने ईआरसीपी योजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की आमसभा आयोजित की. उन्होंने सभा में कहा कि सरकार डूंगरी बांध बनाकर 76 गांवों के लाखों लोगों को बेघर करना चाहती है. उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वे लाखों लोगों के आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे.

डूंगरी गांव के साथ ही भूरी पहाड़ी गांव में एक आमसभा का आयोजन किया गया था. इस सभा में भी ग्रामीण एकत्रित हुए. सभा में मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में एक साथ कई लोग भूख हड़ताल करेंगे. उन्होंने कहा कि जब लोग गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करके इस बांध का विरोध करेंगे, तब सरकार को यह मांग माननी ही पड़ेगी.

पढ़ें: ईआरसीपी के पहले डैम नोनेरा बैराज का बढ़ गया डूब क्षेत्र, 23 गांव की 55 हेक्टेयर जमीन और डूब में

मीणा ने कहा कि उनका मकसद हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वे स्वयं अपना बलिदान देने को तैयार है. उन्होंने आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आंदोलन के दौरान जितनी पुरुषों की संख्या हो, उतनी ही महिलाओं की भी होनी चाहिए. उन्होंने अनशन की ताकत पर जोर दिया और कहा कि इस आंदोलन में सभी को सर्व समाज को साथ लेकर चलना है.

