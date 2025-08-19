सिवान : बिहार के सिवान में सनसनीखेज को अंजाम दिया गया है. एक युवक की जलाकर हत्या कर दी गई है. मृत युवक का शव गंडक नदी के किनारे अधजले अवस्था में मिला है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है.

गंडक नदी किनारे मिला शव : दरअसल, पूरा मामला जिले के बसन्तपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकर की है. बताया जा रहा है कि गंडक नदी की तरफ कुछ लोग टहलने निकले थे, तभी एक युवक का शव देख कर हैरान रह गए. अधजले अवस्था में शव नहर किनारे पड़ा हुआ था.

जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस : देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गयी. गांव के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मृतक की पहचान भगवानपुर मलमलिया निवासी स्व. रविंद्र सिंह के छोटे पुत्र पियूष कुमार के रूप में हुई है. मृतक की पहचान के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है.

हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई करता था : परिजन शव देखकर हताश हैं. उनको समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया? परिजनों के अनुसार, पीयूष के पिता के असमय निधन के बाद दादा दादी उसका पालन पोषण करते थे. हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई के साथ टैटू बनाने का काम करता था.

पहले गला रेता, फिर पेट्रोल डाला और फिर.. : बताया जा रहा है कि, तीन साल बाद पियूष गांव आया था. तभी किसी ने पहले गला रेत कर हत्या की. फिर सुनसान इलाके में पेट्रोल डालकर जला दिया. ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके. पीयूष तीन भाई बहन है. जिसमें वह सबसे छोटा था. आखिर पियूष कुमार की किसने हत्या की यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है.

FSL की टीम जांच में जुटी : इस घटना ने परिवार और इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष मामले की जांच में जुट गए हैं. वहीं एफएसएल की टीम भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई है. वहीं इस मामले पर पुलिस बहुत कुछ बोलने से बच रही है.

''पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जो भी इसमें आरोपी होंगे उनपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी.''- मनोज कुमार सिंह, बसन्तपुर थानाध्यक्ष

