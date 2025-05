ETV Bharat / state

बिजली गिरने से युवक की मौत, 8 झुलसे, पहंदा गांव में दर्दनाक हादसा - YOUTH KILLED IN LIGHTNING

पहंदा गांव में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

बलौदाबाजार: जिले के पहंदा गांव में आज दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें बच्चे भी शामिल हैं. यह हादसा करीब 3 से 3:30 बजे के बीच हुआ, जब बारिश के दौरान बच्चे और युवक एक पुराने आंगनबाड़ी भवन के पास बारिश से बचने के लिए छुपे हुए थे. हादसे की पूरी कहानी: ग्राम पहंदा, तहसील बलौदाबाजार में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. उसी दौरान गांव के कुछ बच्चे और एक युवक प्रतीक कोसले (उम्र 26 वर्ष) पुराने आंगनबाड़ी भवन के पास शरण लिए हुए था. कुछ ही देर में तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में प्रतीक कोसले आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पहंदा गांव में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat) आठ बच्चे झुलसे: बिजली की चपेट से आसपास मौजूद आठ बच्चे भी झुलस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल बलौदाबाजार ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार जारी है. 2 बच्चों की हालत गंभीर है, बाकी सामान्य हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है. हम सभी घायलों को हरसंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं: डॉ. राजेश अवस्थी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)

