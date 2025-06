ETV Bharat / state

आधी रात को गर्लफ्रेंड से उसके घर मिलने आया प्रेमी, लड़की के पिता को लगी भनक.. चाकू गोदकर हत्या - MURDER IN CHAPRA

छपरा में चाकू गोदकर हत्या ( ETV Bharat )

छपरा: बिहार के छपरा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. अमनौर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली घटना घटी हुई. इस वारदात में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पिता की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है. इस घटना में बीच-बचाव करने आए मृतक के दो बेटों पर भी प्रेमी ने चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. प्रेमिका के घर में पकड़ा गया प्रेमी: पुलिस ने इस मामले में दोनों प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. घटना देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा. प्रेमिका के पिता को इसकी भनक लग गई और उन्होंने चुपके से घर की निगरानी शुरू की. रंगे हाथों पकड़े गये प्रेमी-प्रमिका: प्रेमी जोड़े को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पिता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की. वहीं गुस्से में आकर युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उनकी चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य दौड़े, लेकिन हमलावर ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया. मृतक के दो बेटों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रेमी-प्रमिका को रकमरे मे किया बंद: हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे और प्रेमिका को घर में ही पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया. इस बीच, खून से लथपथ मृतक अपनी छोटी बेटी की गोद में तड़पते रहे. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अमनौर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्रेमिका के पिता की हुई मौत: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने 50 वर्षीय लड़की के पिता को मृत घोषित कर दिया गया. उनके दोनों बेटों का इलाज अभी भी जारी है. मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की गहन जांच शुरू की. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. क्या कहती है पुलिस?: सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, और ग्रामीणों में डर का माहौल है.

