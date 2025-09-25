ETV Bharat / state

युवक का अपहरण कर युवती संग शूट किया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल करने की धमकी दे मांगे 5 लाख

चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में कुछ आरोपियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया. इसके बाद एक युवती के साथ उसके वीडियो बना लिए.

SP office, Chittorgarh
पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat File Photo)
Published : September 25, 2025 at 5:59 PM IST

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवा व्यापारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है. इस संबंध में युवक ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है.

चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि सदर थाने पर शहर के बापू नगर, सेंथी निवासी दीपक पुत्र महेंद्र जैन ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि वह मंगलवार रात करीब 8 बजे अपनी महेशपुरम स्थित गेंहू फैक्ट्री से बाइक पर कोटा फोरलेन स्थित सांवरिया धर्म कांटा के लिए रवाना हुआ था. इस दौरान भंगार गोदाम के पास पीछे से एक स्कॉर्पियो आई. चालक ने प्रार्थी की बाइक के आगे गाड़ी लगा रोक दिया. स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने नीचे उतर कर प्रार्थी को पकड़ लिया. विरोध करने पर पिस्टल तान कर धमकाया. बाद में प्रार्थी को आरोपी स्कॉर्पियो में जबरन डाल अपहरण कर ले गए.

दीपक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसे कोतवाली थाना इलाके में गोपालनगर की ओर ले गए. इस बीच आए एक पेट्रोल पंप से बदमाशों ने एक युवती को भी कार में बिठाया. यहां से पुनः सेमलपुरा मोड से अभयपुर घाटे वाले रास्ते पर ले गए और सुनसान जगह रोक पिस्तौल दिखा प्रार्थी के कपड़े खुलवाए और लड़की के साथ वीडियो क्लिक किए और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे. डेढ़ लाख रुपए सुबह 11 बजे देने को कहा. इसके बाद उसे कोटा फोरलेन पर ओछड़ी से पहले छोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि मामले में ग्राम बराड़ा निवासी रमनसिंह राजपूत को नामजद किया है. इस मामले में तीन-चार अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. युवती के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

