युवक का अपहरण कर युवती संग शूट किया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल करने की धमकी दे मांगे 5 लाख

पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ़ ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 5:59 PM IST 2 Min Read

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवा व्यापारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है. इस संबंध में युवक ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है. चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि सदर थाने पर शहर के बापू नगर, सेंथी निवासी दीपक पुत्र महेंद्र जैन ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि वह मंगलवार रात करीब 8 बजे अपनी महेशपुरम स्थित गेंहू फैक्ट्री से बाइक पर कोटा फोरलेन स्थित सांवरिया धर्म कांटा के लिए रवाना हुआ था. इस दौरान भंगार गोदाम के पास पीछे से एक स्कॉर्पियो आई. चालक ने प्रार्थी की बाइक के आगे गाड़ी लगा रोक दिया. स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने नीचे उतर कर प्रार्थी को पकड़ लिया. विरोध करने पर पिस्टल तान कर धमकाया. बाद में प्रार्थी को आरोपी स्कॉर्पियो में जबरन डाल अपहरण कर ले गए.