श्रीनगर: श्रीनगर शहर में सोमवार सुबह एक खौफनाक घटना सामने आई, यहां एक युवक ने अलकनंदा नदी पर बने नैथाना पुल से कूद गया. घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है. घटना के बाद युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान अनिल रावत पुत्र बलवीर रावत (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है. अनिल मूल रूप से ग्राम सुपाणा, चौरास, थाना कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल का निवासी था. बताया जा रहा है कि वह यूटिलिटी वाहन का चालक था और श्रीनगर क्षेत्र में कार्यरत था. इस समय अलकनंदा नदी का जलस्तर उफान पर है, जिससे एसडीआरएफ टीम को युवक की तलाश में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

तेज बहाव और गहराई के चलते तलाशी अभियान में बाधाएं आ रही हैं. एसडीआरएफ की गोताखोर टीम नदी के विभिन्न संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है. पुलिस ने घटनास्थल जायजा लेते हुए प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही पुल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि युवक के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

श्रीनगर कोतवाल जयपाल नेगी ने बताया कि आज सुबह एक युवक ने नैथाना पुल से अलकनंदा नदी में कूदने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया. उन्होंने बताया कि युवक की पहचान कर ली गई है, साथ ही युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. उन्होंने आगे बताया कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, फिर भी बढ़े हुए जलस्तर में युवक की खोजबीन की जा रही है.

गौर हो कि बीते साल फरवरी 2024 में भी मां जीजा के सामने ही युवक ने अलकनंदा नदी में कूद गया था. युवक की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण परिजन उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले जा रहे थे. कीर्तिनगर पुल पर पहुंचते ही युवक ने मां और जीजा का हाथ छिटकर अलकनंदा नदी में कूद गया था. युवक की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था.

