पीलीभीत में आलम ने आकाश बनकर प्रेमजाल में फंसाया; अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल, रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया

ETV Bharat / state

पीलीभीत : जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती करने और फिर उसे प्रेमजाल में फंसाने का आरोप लगा है. आरोप है कि युवक कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था और युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहा था. आरोपी युवक गुरुवार देर शाम नेहरू पार्क स्थित एक रेस्टोरेंट के केबिन में युवती की साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है.





पुलिस के मुताबिक, परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने अपना नाम आकाश बताया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उसका असली नाम आलम है और वह बरेली जिले का निवासी है. युवती से उसकी पहली मुलाकात लगभग एक वर्ष पहले कॉलेज के दौरान हुई थी. उस समय से ही आरोपी लगातार पीड़िता से संपर्क में था और अक्सर उसे शहर में मिलने के बहाने रेस्टोरेंट व अन्य स्थानों पर ले जाता था.



