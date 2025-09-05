ETV Bharat / state

पीलीभीत में आलम ने आकाश बनकर प्रेमजाल में फंसाया; अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल, रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया

युवती ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 9:52 PM IST

पीलीभीत : जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती करने और फिर उसे प्रेमजाल में फंसाने का आरोप लगा है. आरोप है कि युवक कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था और युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहा था. आरोपी युवक गुरुवार देर शाम नेहरू पार्क स्थित एक रेस्टोरेंट के केबिन में युवती की साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है.



पुलिस के मुताबिक, परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने अपना नाम आकाश बताया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उसका असली नाम आलम है और वह बरेली जिले का निवासी है. युवती से उसकी पहली मुलाकात लगभग एक वर्ष पहले कॉलेज के दौरान हुई थी. उस समय से ही आरोपी लगातार पीड़िता से संपर्क में था और अक्सर उसे शहर में मिलने के बहाने रेस्टोरेंट व अन्य स्थानों पर ले जाता था.

पीड़िता का आरोप है कि युवक कई बार जबरदस्ती संबंध बना चुका है और उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर रखे थे. तस्वीरों के आधार पर वह लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा था. परिजनों के अनुसार, आरोपी जान से मारने की धमकी देता था. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और थाने ले आई.

शहर कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पीड़िता का बयान और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें : 'पहले खुद बना पास्टर, फिर कराने लगा धर्म परिवर्तन'; आगरा पुलिस का दावा-कई राज्यों में फैला नेटवर्क

