अलवर में नशे का दंश: युवा वर्ग डिप्रेशन के दलदल में धंस रहा, रोजाना 80 से ज्यादा पीड़ित ले रहे परामर्श - DEPRESSION IN YOUTH

अलवर में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. वे डिप्रेशन के गर्त में जा रहे हैं.

depression in Youth
अलवर के जिला अस्पताल का मनोरोग विभाग (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 3:56 PM IST

अलवर: जिले के युवा इन दिनों डिप्रेशन के दलदल में धंसते जा रहे हैं. इसके कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख वजह युवाओं में बढ़ती नशे की लत है. नशे के कारण बड़ी संख्या में युवा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अन्य मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. अलवर में रोजाना 80 से अधिक पीड़ित मनोरोग विशेषज्ञों से परामर्श लेने पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकांश 18 से 35 वर्ष की आयु के युवा शामिल हैं.

जिला अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शर्मा ने बताया कि मनोरोग का अर्थ है मन की बीमारी. जब तक मरीज अपनी समस्या डॉक्टर को नहीं बताता, तब तक उसका इलाज करना मुश्किल होता है. जब व्यक्ति अपनी परेशानी खुलकर बताता है, तो उसकी स्थिति के अनुसार दवा या थेरेपी की सलाह दी जाती है. डॉ. प्रियंका ने बताया कि जिला अस्पताल में रोजाना आने वाले मरीजों में करीब 7 से 10 शराब (एल्कोहॉल) की लत से पीड़ित होते हैं. इनमें से एक या दो मरीजों की हालत अधिक गंभीर होती है, जिन्हें भर्ती कर इलाज की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा, गांजा, स्मैक और भांग के सेवन से पीड़ित मरीजों की संख्या प्रतिदिन 3 से 4 होती है. फॉलो-अप केस में आने वाले मरीजों की संख्या अलग है. उन्होंने बताया कि गांजा और स्मैक के सेवन से पीड़ित मरीजों की संख्या तो अधिक है, लेकिन इनमें बीमारी के लक्षण देर से दिखाई देते हैं, जिसके कारण वे देर से इलाज के लिए पहुंचते हैं.

डॉ. प्रियंका शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ. (ETV Bharat Alwar)

शॉर्टकट से सफलता की चाहत डिप्रेशन का बड़ा कारण: डॉ. शर्मा ने बताया कि युवाओं में डिप्रेशन बढ़ने के पीछे बेरोजगारी, कम मेहनत में तुरंत सफलता पाने की इच्छा और नशे की लत जैसी समस्याएं प्रमुख हैं. युवा सफलता पर तो खुशी मनाते हैं, लेकिन असफल होने पर वे संभल नहीं पाते और धीरे-धीरे डिप्रेशन में फंसते चले जाते हैं.

शौक बन जाती है लत: डॉ. शर्मा के अनुसार नशा युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर बना देता है. शुरुआत में यह एक शौक के तौर पर शुरू होता है, लेकिन धीरे-धीरे यह लत बन जाता है. इसके बाद युवा मानसिक तनाव, अपराधबोध, अनिद्रा, अकेलेपन और आत्मघाती विचारों से घिर जाते हैं.

युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति: डॉ. शर्मा ने बताया कि डिप्रेशन युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल रहा है. जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 31 जुलाई तक कुल 288 पोस्टमॉर्टम में से करीब 85 मामले आत्महत्या के थे. इनमें अधिकांश पीड़ितों की उम्र 15 से 40 वर्ष के बीच थी. जिले में हर महीने औसतन 13 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं. जिला अस्पताल में हर महीने करीब 100 मामले आत्मह्या के प्रयास के आते हैं, जिनमें अधिकांश में डिप्रेशन प्रमुख कारण पाया गया है.

